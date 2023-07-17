Кому понравится новое общественное пространство на берегу залива
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Летом хочется проводить время на свежем воздухе: даже записные домоседы ищут, чем бы интересным заняться под открытым небом. В июле у петербуржцев появилась новое общественное пространство — на набережной Севкабель Порта открылась Орбита Яндекс 360. Каждый день здесь действуют удобный коворкинг и интерактивные зоны онлайн-сервисов Яндекса, а по выходным — проходят интересные лекции по урбанистике, искусству и литературе. Площадка будет работать до 7 августа, вход бесплатный. Мы собрали пять чисто петербургских персонажей, которых вы вполне можете встретить в бело-оранжевом павильоне у залива. Будем знакомы?
На Орбиту Яндекс 360 краевед заглянет, как минимум, из любопытства. А еще — ради возможности бесплатно оцифровать петербургскую коллекцию: документы, фотографии и даже трехмерные предметы. Персонал площадки создаст и отправит на электронную почту копии «экспонатов», которые можно будет скачать, загрузить в облачное хранилище или опубликовать в соцсетях. Если возникнет желание показать что-то из сокровищ другим посетителям пространства, файл можно отправить на лендинг проекта, сопроводив изображение коротким рассказом.
Знает, как попасть в самые красивые парадные, помнит в лицо всех каменных львов Северной столицы и умеет находить что-то примечательное как на знаменитых площадях, так и в тайных переулках и дворах. Петербург для него — открытая книга, полная увлекательных историй из прошлого и настоящего. Краевед охотно делится знаниями с друзьями и знакомыми, приезжающими из других городов, а сверх того всегда готов подсказать, где работает секретный магазинчик с необычными сувенирами или уникальное кафе с чисто питерскими блюдами.
Народный краевед
Барный релакс и модные вечеринки Севкабель Порта успели войти в его репертуар: не центром единым жив петербургский тусовщик. Особенно — летом, когда диджей-сеты отлично сочетаются со свежим морским ветром. В Орбиту Яндекс 360 он, скорее всего, зайдет до начала большого веселья — расслабиться в кресле, поймать бесплатный wi-fi и поторопить в мессенджере приятелей, застрявших в пятничной пробке. Заодно можно разобрать фото с прошлых выходных: хорошее настроение сохраняем, компромат — удаляем.
Начал приобщаться к ночной жизни еще подростком — и с тех пор не сбавляет обороты. Чувствует себя как дома в самых популярных заведениях Петербурга. Если в настроении, за один вечер может объехать несколько баров и клубов, а потом еще и зазвать друзей домой — на импровизированную after-party. Лично знаком с лучшими питерскими диджеями и в курсе всех интересных привозов. Умеет получать удовольствие от музыки, отрываться на танцполе и добираться до бармена через непреодолимую толпу жаждущих. Ну и самые безбашенные селфи — все в его смартфоне и облачном хранилище.
Вечный тусовщик
На Орбите Яндекс 360 поэт сможет найти новую, непривычную для себя аудиторию — москвичей. Дело в том, что здесь работает «Телемост двух столиц», связывающий площадку с таким же пространством, но расположенным в московском саду с очень петербургским названием «Эрмитаж». Прямая трансляция выводится на большой экран, так что посетители двух Орбит могут друг друга и видеть, и слышать. Чем не повод поделиться творческими достижениями и намекнуть, какая столица у нас культурная!
Его профессия отношения к словесности не имеет, но в душе этот петербуржец — истинный стихотворец. Смотрит на мир через романтические очки, легко влюбляется — и уж тогда Муза поселяется у него надолго. Стихи по старинке записывает в тетрадь, но обязательно дублирует онлайн: на специализированные сайты и в соцсети. Пару раз попадал в любительские сборники. Состоит в небольшом литературном клубе, где читает свои произведения собратьям по перу.
Поэт по призванию
Фрилансеру наверняка понравится коворкинг на Орбите Яндекс 360. Можно выбрать рабочее место по вкусу — за столом или на удобном диване, подключиться к быстрому интернету и даже провести деловую видеоконференцию в индивидуальной кабинке. Неожиданный бонус: если независимый труженик давно собирался поменять старый электронный адрес на более красивый и актуальный, сотрудники площадки подскажут, как это сделать. При переезде все письма сохраняются, а «новосел» получает именной сувенир — брелок для ключей.
Офисная жизнь с девяти до шести представляется ему пережитком прошлого вроде крепостного права. Ценит свободу, гибкий график, возможность выбирать задачи и заказчиков на свой вкус. Но при этом готов много работать, так как понимает: отсутствие босса за плечом не означает вечный отпуск. А вот где трудиться — для него не так уж важно, был бы интернет в воздухе. Способен устроиться с любимым ноутбуком дома на балконе, за столиком кафе или в парке на скамейке.
Убежденный фрилансер
По выходным блогера можно встретить в Орбите Яндекс 360 на бесплатных лекциях, которые проходят и в субботу, и в воскресенье (предварительно нужно зарегистрироваться). В программе — выступления экспертов и практиков от искусства и культуры. Что происходит в российской моде? Зачем городу стрит-арт? Почему чтение полезно для психики? С чего начинался русский авангард? Чем вдохновляются фешен-фотографы? Это лишь небольшая часть вопросов, в которых помогут разобраться спикеры лектория.
Чистый гуманитарий с широким кругозором и хорошим чувством юмора. Не желает ограничиваться только одной темой и потому пишет обо всем, что находит интересным, — от причуд русских символистов до результатов последнего «Оскара». Его занимают как яркие частности, так и глобальные тренды. Любит разбирать культурные явления по винтикам, чтобы узнать, как они устроены и что приводит их в движение.
Интеллигентный блогер
Яндекс 360 — виртуальное пространство, в котором собраны сервисы для работы и повседневных задач: почта, диск для хранения файлов, телемост с видеозвонками, документы, рассылки, заметки и календарь. Они позволяют вести переписку, планировать время, проводить онлайн-встречи, создавать документы разных форматов и многое другое. С помощью Яндекс 360 можно организовать работу как одного человека, так и целой команды.
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Автор: Мария Семенова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии: Adobe Stock
Дизайнер: Соня Осколкина
Автор: Мария Семенова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии: Adobe Stock
Дизайнер: Соня Осколкина
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