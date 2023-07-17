Барный релакс и модные вечеринки Севкабель Порта успели войти в его репертуар: не центром единым жив петербургский тусовщик. Особенно — летом, когда диджей-сеты отлично сочетаются со свежим морским ветром. В Орбиту Яндекс 360 он, скорее всего, зайдет до начала большого веселья — расслабиться в кресле, поймать бесплатный wi-fi и поторопить в мессенджере приятелей, застрявших в пятничной пробке. Заодно можно разобрать фото с прошлых выходных: хорошее настроение сохраняем, компромат — удаляем.

Начал приобщаться к ночной жизни еще подростком — и с тех пор не сбавляет обороты. Чувствует себя как дома в самых популярных заведениях Петербурга. Если в настроении, за один вечер может объехать несколько баров и клубов, а потом еще и зазвать друзей домой — на импровизированную after-party. Лично знаком с лучшими питерскими диджеями и в курсе всех интересных привозов. Умеет получать удовольствие от музыки, отрываться на танцполе и добираться до бармена через непреодолимую толпу жаждущих. Ну и самые безбашенные селфи — все в его смартфоне и облачном хранилище.