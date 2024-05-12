Попал обломок сбитой ракеты: из-за массированной атаки в Белгороде рухнул подъезд — онлайн

СК РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела Белгорода.



— 12 мая вследствие атаки вооруженных формирований Украины на город Белгород снаряд попал в жилой многоэтажный дом. В результате произошедшего, по предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие, — пояснили в ведомстве.

