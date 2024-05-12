Попал обломок сбитой ракеты: из-за массированной атаки в Белгороде рухнул подъезд — онлайн

Сегодня, 12 мая, Белгородская область подверглась массированной атаке, в ходе которой обрушился подъезд жилого дома. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Мы следим за происходящим в режиме онлайн.
Mash
Как сообщает Mash, минимум двое детей находятся под завалами белгородской многоэтажки. Их состояние неизвестно. Людей из соседних подъездов эвакуируют в пункты временного размещения.
Теракт в Белгороде — нарушение международного гуманитарного права, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков помогает разбирать завалы у дома.
SHOT / T.me
Мария Захарова: Теракт в Белгороде — еще одно кровавое звено в цепочке преступлений киевского режима. Прицельный обстрел мирных жителей, гражданской инфраструктуры, жилых домов, больниц, школ, социальных объектов стали почерком преступной группировки Зеленского, за которой стоят западные спонсоры.
Сотрудники МЧС не пострадали при обрушении крыши в Белгороде, там могут быть гражданские — оперативные службы.
17 человек пострадали при обрушении подъезда в Белгороде, заявил
По поручению министра здравоохранения Михаила Мурашко в Белгород направлены дополнительные бригады медиков.
Минобороны России: Около 12:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.
Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области.
МЧС России
МЧС России опубликовало кадры с места проведения поисково-спасательных работ в Белгороде.
Kremlin_Russian
Вячеслав Гладков призвал жителей не создавать толпу у обрушившегося дома.
Kremlin_Russian
Губернатор Вячеслав Гладков помогает разбирать завалы обрушения подъезда в Белгороде.
СК РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела Белгорода.
— 12 мая вследствие атаки вооруженных формирований Украины на город Белгород снаряд попал в жилой многоэтажный дом. В результате произошедшего, по предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие, — пояснили в ведомстве.
Главным следственным управлением СК России по данному факту возбуждено уголовное дело о террористическом акте (
телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти»
Момент падения крыши разрушенного дома в Белгороде, внизу находились десятки людей.
МЧС России: в ходе проведения поисково-спасательных работ в Белгороде произошло повторное обрушение.
Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на оперативные службы, число пострадавших в Белгороде выросло до 13 человек.
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У обрушившегося дома в Белгороде рухнула крыша — спасателей накрыло обломками.
Минобороны РФ сообщило о террористической атаке по жилым кварталам города Белгорода с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У», реактивных систем залпового огня «Ольха» и RM-70 «Вампир».
В ходе отражения атаки российскими средствами ПВО уничтожены шесть ракет «Точка-У», четыре реактивных снаряда РСЗО «Вампир» и два реактивных снаряда РСЗО «Ольха». Фрагментами одной из сбитых ракет ТРК «Точка-У» поврежден жилой дом.
12 человек, включая двоих детей, спасены из-под завалов после обрушения подъезда жилого дома в Белгороде, сообщили в МЧС РФ.
Как сообщили в МЧС России, спасатели проводят поисково-спасательные работы на месте обрушения подъезда жилого дома в Белгороде. На данный момент удалось спасти 12 человек, среди которых 2 ребенка.
Дальнейшая информация уточняется.
— Крым готов оказать всю необходимую помощь. Мы скорбим вместе с вами, — глава РК Аксенов выразил соболезнования родным и близким погибших в результате обстрела Белгорода.
Kremlin_Russian
Как сообщает официальный телеграм-канал Кремля, люди собственными руками отбуксовывают автомобили от места обрушения подъезда в Белгороде.
Опасность дальнейшего обрушения жилого дома в Белгороде сохраняется, сообщили в оперативных службах, передает ТАСС.
Telegram-канал Вячеслава Гладкова
Из-под завалов обрушившегося дома достали ребенка, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Число пострадавших выросло до шести.
Момент ЧП попал на видео.
mash / T.me