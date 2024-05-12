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    Попал обломок сбитой ракеты: из-за массированной атаки в Белгороде рухнул подъезд — онлайн

    Под завалами могут находиться люди

    2640
    4 комментария

    Сегодня, 12 мая, Белгородская область подверглась массированной атаке, в ходе которой обрушился подъезд жилого дома. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Мы следим за происходящим в режиме онлайн.

    Официальный представитель МИД России высказалась о теракте в Белгороде
    Официальный представитель МИД России высказалась о теракте в БелгородеФото: Алексей Волхонский / V1.RU
    Вот так выглядел дом до обрушения
    Вот так выглядел дом до обрушения
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    Mash

    Как сообщает Mash, минимум двое детей находятся под завалами белгородской многоэтажки. Их состояние неизвестно. Людей из соседних подъездов эвакуируют в пункты временного размещения.

    Официальный представитель МИД России высказалась о теракте в Белгороде
    Официальный представитель МИД России высказалась о теракте в БелгородеФото: Алексей Волхонский / V1.RU
    Вот так выглядел дом до обрушения
    Вот так выглядел дом до обрушения
    ПоделитьсяПоделиться

    Теракт в Белгороде — нарушение международного гуманитарного права, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    Официальный представитель МИД России высказалась о теракте в Белгороде
    Официальный представитель МИД России высказалась о теракте в БелгородеФото: Алексей Волхонский / V1.RU
    Вот так выглядел дом до обрушения
    Вот так выглядел дом до обрушения
    ПоделитьсяПоделиться

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков помогает разбирать завалы у дома.

    SHOT / T.me

    Официальный представитель МИД России высказалась о теракте в Белгороде
    Официальный представитель МИД России высказалась о теракте в БелгородеФото: Алексей Волхонский / V1.RU
    Вот так выглядел дом до обрушения
    Вот так выглядел дом до обрушения
    ПоделитьсяПоделиться
    Официальный представитель МИД России высказалась о теракте в Белгороде
    Официальный представитель МИД России высказалась о теракте в БелгородеФото: Алексей Волхонский / V1.RU

    Мария Захарова: Теракт в Белгороде — еще одно кровавое звено в цепочке преступлений киевского режима. Прицельный обстрел мирных жителей, гражданской инфраструктуры, жилых домов, больниц, школ, социальных объектов стали почерком преступной группировки Зеленского, за которой стоят западные спонсоры.

    Официальный представитель МИД России высказалась о теракте в Белгороде
    Официальный представитель МИД России высказалась о теракте в БелгородеФото: Алексей Волхонский / V1.RU
    Вот так выглядел дом до обрушения
    Вот так выглядел дом до обрушения
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    Сотрудники МЧС не пострадали при обрушении крыши в Белгороде, там могут быть гражданские — оперативные службы.

    Официальный представитель МИД России высказалась о теракте в Белгороде
    Официальный представитель МИД России высказалась о теракте в БелгородеФото: Алексей Волхонский / V1.RU
    Вот так выглядел дом до обрушения
    Вот так выглядел дом до обрушения
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    17 человек пострадали при обрушении подъезда в Белгороде, заявил и. о. главы Минздрава РФ Мурашко.

    Официальный представитель МИД России высказалась о теракте в Белгороде
    Официальный представитель МИД России высказалась о теракте в БелгородеФото: Алексей Волхонский / V1.RU
    Вот так выглядел дом до обрушения
    Вот так выглядел дом до обрушения
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    По поручению министра здравоохранения Михаила Мурашко в Белгород направлены дополнительные бригады медиков.

    Официальный представитель МИД России высказалась о теракте в Белгороде
    Официальный представитель МИД России высказалась о теракте в БелгородеФото: Алексей Волхонский / V1.RU
    Вот так выглядел дом до обрушения
    Вот так выглядел дом до обрушения
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    Минобороны России: Около 12:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.

    Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области.

    Официальный представитель МИД России высказалась о теракте в Белгороде
    Официальный представитель МИД России высказалась о теракте в БелгородеФото: Алексей Волхонский / V1.RU
    Вот так выглядел дом до обрушения
    Вот так выглядел дом до обрушения
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    МЧС России

    МЧС России опубликовало кадры с места проведения поисково-спасательных работ в Белгороде.

    Официальный представитель МИД России высказалась о теракте в Белгороде
    Официальный представитель МИД России высказалась о теракте в БелгородеФото: Алексей Волхонский / V1.RU
    Вот так выглядел дом до обрушения
    Вот так выглядел дом до обрушения
    ПоделитьсяПоделиться

    Kremlin_Russian

    Вячеслав Гладков призвал жителей не создавать толпу у обрушившегося дома.

    Официальный представитель МИД России высказалась о теракте в Белгороде
    Официальный представитель МИД России высказалась о теракте в БелгородеФото: Алексей Волхонский / V1.RU
    Вот так выглядел дом до обрушения
    Вот так выглядел дом до обрушения
    ПоделитьсяПоделиться

    Kremlin_Russian

    Губернатор Вячеслав Гладков помогает разбирать завалы обрушения подъезда в Белгороде.

    Официальный представитель МИД России высказалась о теракте в Белгороде
    Официальный представитель МИД России высказалась о теракте в БелгородеФото: Алексей Волхонский / V1.RU
    Вот так выглядел дом до обрушения
    Вот так выглядел дом до обрушения
    ПоделитьсяПоделиться

    СК РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела Белгорода.

    — 12 мая вследствие атаки вооруженных формирований Украины на город Белгород снаряд попал в жилой многоэтажный дом. В результате произошедшего, по предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие, — пояснили в ведомстве.

    Главным следственным управлением СК России по данному факту возбуждено уголовное дело о террористическом акте (ст. 205 УК РФ). По поручению председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина для оказания практической помощи в Белгород направлены криминалисты и эксперты центрального аппарата ведомства.

    Официальный представитель МИД России высказалась о теракте в Белгороде
    Официальный представитель МИД России высказалась о теракте в БелгородеФото: Алексей Волхонский / V1.RU
    Вот так выглядел дом до обрушения
    Вот так выглядел дом до обрушения
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    телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти»

    Момент падения крыши разрушенного дома в Белгороде, внизу находились десятки людей.

    МЧС России: в ходе проведения поисково-спасательных работ в Белгороде произошло повторное обрушение.

    Официальный представитель МИД России высказалась о теракте в Белгороде
    Официальный представитель МИД России высказалась о теракте в БелгородеФото: Алексей Волхонский / V1.RU
    Вот так выглядел дом до обрушения
    Вот так выглядел дом до обрушения
    ПоделитьсяПоделиться

    Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на оперативные службы, число пострадавших в Белгороде выросло до 13 человек.

    Официальный представитель МИД России высказалась о теракте в Белгороде
    Официальный представитель МИД России высказалась о теракте в БелгородеФото: Алексей Волхонский / V1.RU
    Вот так выглядел дом до обрушения
    Вот так выглядел дом до обрушения
    ПоделитьсяПоделиться

    Belgjrod1

    У обрушившегося дома в Белгороде рухнула крыша — спасателей накрыло обломками.

    Официальный представитель МИД России высказалась о теракте в Белгороде
    Официальный представитель МИД России высказалась о теракте в БелгородеФото: Алексей Волхонский / V1.RU
    Вот так выглядел дом до обрушения
    Вот так выглядел дом до обрушения
    ПоделитьсяПоделиться

    Минобороны РФ сообщило о террористической атаке по жилым кварталам города Белгорода с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У», реактивных систем залпового огня «Ольха» и RM-70 «Вампир».

    В ходе отражения атаки российскими средствами ПВО уничтожены шесть ракет «Точка-У», четыре реактивных снаряда РСЗО «Вампир» и два реактивных снаряда РСЗО «Ольха». Фрагментами одной из сбитых ракет ТРК «Точка-У» поврежден жилой дом.

    Официальный представитель МИД России высказалась о теракте в Белгороде
    Официальный представитель МИД России высказалась о теракте в БелгородеФото: Алексей Волхонский / V1.RU
    Вот так выглядел дом до обрушения
    Вот так выглядел дом до обрушения
    ПоделитьсяПоделиться
    Вот так выглядел дом до обрушения
    Вот так выглядел дом до обрушения
    Официальный представитель МИД России высказалась о теракте в Белгороде
    Официальный представитель МИД России высказалась о теракте в БелгородеФото: Алексей Волхонский / V1.RU
    Вот так выглядел дом до обрушения
    Вот так выглядел дом до обрушения
    ПоделитьсяПоделиться

    12 человек, включая двоих детей, спасены из-под завалов после обрушения подъезда жилого дома в Белгороде, сообщили в МЧС РФ.

    Официальный представитель МИД России высказалась о теракте в Белгороде
    Официальный представитель МИД России высказалась о теракте в БелгородеФото: Алексей Волхонский / V1.RU
    Вот так выглядел дом до обрушения
    Вот так выглядел дом до обрушения
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    Как сообщили в МЧС России, спасатели проводят поисково-спасательные работы на месте обрушения подъезда жилого дома в Белгороде. На данный момент удалось спасти 12 человек, среди которых 2 ребенка.

    Дальнейшая информация уточняется.

    Официальный представитель МИД России высказалась о теракте в Белгороде
    Официальный представитель МИД России высказалась о теракте в БелгородеФото: Алексей Волхонский / V1.RU
    Вот так выглядел дом до обрушения
    Вот так выглядел дом до обрушения
    ПоделитьсяПоделиться

    — Крым готов оказать всю необходимую помощь. Мы скорбим вместе с вами, — глава РК Аксенов выразил соболезнования родным и близким погибших в результате обстрела Белгорода.

    Официальный представитель МИД России высказалась о теракте в Белгороде
    Официальный представитель МИД России высказалась о теракте в БелгородеФото: Алексей Волхонский / V1.RU
    Вот так выглядел дом до обрушения
    Вот так выглядел дом до обрушения
    ПоделитьсяПоделиться

    Kremlin_Russian

    Как сообщает официальный телеграм-канал Кремля, люди собственными руками отбуксовывают автомобили от места обрушения подъезда в Белгороде.

    Официальный представитель МИД России высказалась о теракте в Белгороде
    Официальный представитель МИД России высказалась о теракте в БелгородеФото: Алексей Волхонский / V1.RU
    Вот так выглядел дом до обрушения
    Вот так выглядел дом до обрушения
    ПоделитьсяПоделиться

    Опасность дальнейшего обрушения жилого дома в Белгороде сохраняется, сообщили в оперативных службах, передает ТАСС.

    Telegram-канал Вячеслава Гладкова

    Официальный представитель МИД России высказалась о теракте в Белгороде
    Официальный представитель МИД России высказалась о теракте в БелгородеФото: Алексей Волхонский / V1.RU
    Вот так выглядел дом до обрушения
    Вот так выглядел дом до обрушения
    ПоделитьсяПоделиться

    Из-под завалов обрушившегося дома достали ребенка, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Число пострадавших выросло до шести.

    Официальный представитель МИД России высказалась о теракте в Белгороде
    Официальный представитель МИД России высказалась о теракте в БелгородеФото: Алексей Волхонский / V1.RU
    Вот так выглядел дом до обрушения
    Вот так выглядел дом до обрушения
    ПоделитьсяПоделиться

    Момент ЧП попал на видео.

    mash / T.me

    Официальный представитель МИД России высказалась о теракте в Белгороде
    Официальный представитель МИД России высказалась о теракте в БелгородеФото: Алексей Волхонский / V1.RU
    Вот так выглядел дом до обрушения
    Вот так выглядел дом до обрушения

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