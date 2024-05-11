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    Семак объяснил поражение от ЦСКА

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    Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак прокомментировал поражение от ЦСКА в чемпионате России (0:1). На послематчевой пресс-конференции 11 мая он отметил, что для побед нужны голы, а с этим у петербургской команды в последнее время туго.

    «Для того чтобы побеждать, нужно забивать. В очередной раз не забили. И пропустили после обидного пенальти, который сами организовали. Что в предыдущем матче, что в этом ситуация у наших ворот была спокойная. Но это человеческий фактор. А мы не можем забить даже в пустые ворота. Жалко, обидно, ребята старались, создавали моменты», — отметил Семак.

    По его словам, у команды нет проблем с мотивацией и каждый футболист играл с первой и до последней минуты, отдавая всего себя. Но почему-то возникли проблемы с реализацией моментов.

    «Зенит» проиграл со счетом 0:1. Единственный гол забил нападающий ЦСКА Федор Чалов с пенальти. Петербуржцы пока сохранили первое место, благодаря поражению «Краснодара» в другом матче 28 тура, однако играющее в эти минуты против «Балтики» «Динамо» может обойти сине-бело-голубых в случае победы.

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