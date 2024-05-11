Семак объяснил поражение от ЦСКА

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак прокомментировал поражение от ЦСКА в чемпионате России (0:1). На послематчевой пресс-конференции 11 мая он отметил, что для побед нужны голы, а с этим у петербургской команды в последнее время туго.



«Для того чтобы побеждать, нужно забивать. В очередной раз не забили. И пропустили после обидного пенальти, который сами организовали. Что в предыдущем матче, что в этом ситуация у наших ворот была спокойная. Но это человеческий фактор. А мы не можем забить даже в пустые ворота. Жалко, обидно, ребята старались, создавали моменты», — отметил Семак.