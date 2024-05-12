Швейцария победила на «Евровидении»

В шведском Мальме 12 мая подвели итоги международного конкурса песни «Евровидение». Первую строчку с результатом в 591 голос заняла Швейцария, которую представлял 24-летний артист Nemo с песней The Code.
Вторую строчку в конкурсе заняла Хорватия с 547 очками, третью — Украина с 453-мя.
По правилам конкурса, общая сумма баллов формируется из голосования жюри и аудитории. Швейцария заняла первое место еще по итогам голосования жюри, и голоса публики только укрепили ее победу. На второе и третье место жюри ставили Францию и Хорватию соответственно.
Всего в конкурсе приняли участие 25 стран: в день финала стало известно об отстранении участника от Нидерландов. Подробности расследования, которое ведет полиция страны, пока не сообщаются.