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    Музыка

    Швейцария победила на «Евровидении»

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    В шведском Мальме 12 мая подвели итоги международного конкурса песни «Евровидение». Первую строчку с результатом в 591 голос заняла Швейцария, которую представлял 24-летний артист Nemo с песней The Code.

    Nemo
    NemoФото: скриншот видео Eurovision Song Contest/YouTube
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    Вторую строчку в конкурсе заняла Хорватия с 547 очками, третью — Украина с 453-мя.

    По правилам конкурса, общая сумма баллов формируется из голосования жюри и аудитории. Швейцария заняла первое место еще по итогам голосования жюри, и голоса публики только укрепили ее победу. На второе и третье место жюри ставили Францию и Хорватию соответственно.

    Всего в конкурсе приняли участие 25 стран: в день финала стало известно об отстранении участника от Нидерландов. Подробности расследования, которое ведет полиция страны, пока не сообщаются.

    Nemo
    NemoФото: скриншот видео Eurovision Song Contest/YouTube

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