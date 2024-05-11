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    Музыка

    Нидерланды отстранили от «Евровидения» в день финала за поведение участника

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    Нидерландский участник «Евровидения» Йост Кляйн не сможет принять в нем участие — об этом 11 мая сообщается в пресс-релизе песенного конкурса, финал которого в этот день проводится в Мальмё. Это связано с расследованием жалобы, которое ведет шведская полиция по обращению некой женщины из съемочной группы, сделанному ею после неназванного инцидента в полуфинале.

    «Пока судебный процесс идет своим чередом, ему было бы нецелесообразно продолжать участие в конкурсе», — говорится в заявлении организаторов. При этом они уточняют, что в инциденте не участвовал какой-либо другой артист или член делегации.

    «Мы придерживаемся политики абсолютной нетерпимости к неподобающему поведению на нашем мероприятии и стремимся обеспечить безопасную и надежную рабочую среду для всех сотрудников конкурса. В связи с этим поведение Йоста Кляйна по отношению к члену команды считается нарушением правил конкурса», — резюмировали на «Евровидении».

    Теперь в финале примут участие 25 команд из разных стран вместо 26. Среди тех, кто выйдет на сцену, — помимо «большой четверки» организаторов конкурса (Франция, Испания, Германия, Великобритания) прошедшие в финал представители Армении, Австрии, Хорватии, Кипра, Эстонии, Финляндии, Грузии, Греции, Ирландии, Израиля, Италии, Латвии, Литвы, Люксембурга, Норвегии, Португалии, Сербии, Словении, Швеции, Швейцарии и Украины.

    26-летний Йост Кляйн — музыкальный продюсер, ютубер, писатель, автор песен, режиссёр видеоклипов. В основном исполняет хип-хоп. Песня Europapa, с которой он должен был выступить на «Евровидении», стала для него первой, возглавившей чарт синглов своей страны. Она написана в стиле 1990-х. В интервью Кляйн говорил, что Europapa — своего рода «ода Европе» и послание его собственному покойному отцу (умершему от рака, когда Йосту было 12, а вслед за отцом через год от остановки сердца ушла и мать артиста), который научил его, что мир не имеет границ.

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