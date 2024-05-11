Нидерланды отстранили от «Евровидения» в день финала за поведение участника

Нидерландский участник «Евровидения» Йост Кляйн не сможет принять в нем участие — об этом 11 мая сообщается в пресс-релизе песенного конкурса, финал которого в этот день проводится в Мальмё. Это связано с расследованием жалобы, которое ведет шведская полиция по обращению некой женщины из съемочной группы, сделанному ею после неназванного инцидента в полуфинале.



«Пока судебный процесс идет своим чередом, ему было бы нецелесообразно продолжать участие в конкурсе», — говорится в заявлении организаторов. При этом они уточняют, что в инциденте не участвовал какой-либо другой артист или член делегации.

