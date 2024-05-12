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    Мужчину спасли из-под завалов в Белгороде. Младенца с баротравмой и ожогом отправят в Москву

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    Мужчину, найденного под завалами дома в Белгороде, извлекли. Спасатели поддерживали с ним связь несколько часов и, чтобы добраться до него, пробили бетонную стену квартиры соседнего подъезда. Он передан медикам, сообщает МЧС.

    По данным РИА Новости, на месте разбора завалов объявлена угроза обрушения. А в Белгороде и Белгородском районе, по информации местных властей, в очередной раз запущена сирена ракетной опасности.

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин выслушал доклады главы МЧС Александра Куренкова и белгородского губернатора Вячеслава Гладкова в связи с атакой по Белгороду, даны все необходимые поручения.

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    По последним данным Гладкова, в Белгороде сегодня пострадали 20 человек, в том числе двое детей. Шесть человек после оказания медпомощи отправили домой. 11 находятся в медучреждениях. У детей травмы серьёзные.

    «Полуторамесячный ребенок с баротравмой, закрытой черепно-мозговой травмой, термическим ожогом лица и шеи готовится к транспортировке в сопровождении реаниматолога в Российскую детскую клиническую больницу в Москве. 16-летний парень с баротравмой, открытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга госпитализирован в отделении реанимации детской областной клинической больницы», — пишет Гладков.

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    putycpva12 Мая 2024 в 18:36
    Здоровья
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