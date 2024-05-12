Мужчину спасли из-под завалов в Белгороде. Младенца с баротравмой и ожогом отправят в Москву

Мужчину, найденного под завалами дома в Белгороде, извлекли. Спасатели поддерживали с ним связь несколько часов и, чтобы добраться до него, пробили бетонную стену квартиры соседнего подъезда. Он передан медикам, сообщает МЧС.

По данным РИА Новости, на месте разбора завалов объявлена угроза обрушения. А в Белгороде и Белгородском районе, по информации местных властей, в очередной раз запущена сирена ракетной опасности.



Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин выслушал доклады главы МЧС Александра Куренкова и белгородского губернатора Вячеслава Гладкова в связи с атакой по Белгороду, даны все необходимые поручения.