В Петербурге у подростка начались судороги после укола обезболивающим в стоматологии

Школьник попал в больницу после визита к стоматологу в Приморском районе Петербурга. Причиной резко ухудшившегося состояния могло стать обезболивание.



Как стало известно «Фонтанке» 12 мая, накануне вечером из стоматологической клиники на Богатырском проспекте госпитализировали 16-летнего школьника. Его состояние медики оценили как тяжелое. На лбу пациента зафиксировали ушиб и синяк.



Подростку стало плохо после укола обезболивающего, который был сделан в стоматологии. Пациент пережил судорожный приступ, ему ввели адреналин. По словам матери, сын не первый раз проходит лечение в этой клинике, раньше подобных реакций на препараты у него не наблюдалось.

