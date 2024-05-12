Реклама

    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 8

    3 м/с, сев

    767мм

    39%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd91.82eur98.95
    Реклама

    В Петербурге у подростка начались судороги после укола обезболивающим в стоматологии

    4959
    2 комментария

    Школьник попал в больницу после визита к стоматологу в Приморском районе Петербурга. Причиной резко ухудшившегося состояния могло стать обезболивание.

    Как стало известно «Фонтанке» 12 мая, накануне вечером из стоматологической клиники на Богатырском проспекте госпитализировали 16-летнего школьника. Его состояние медики оценили как тяжелое. На лбу пациента зафиксировали ушиб и синяк.

    Подростку стало плохо после укола обезболивающего, который был сделан в стоматологии. Пациент пережил судорожный приступ, ему ввели адреналин. По словам матери, сын не первый раз проходит лечение в этой клинике, раньше подобных реакций на препараты у него не наблюдалось.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Ребенок пострадалСтоматология
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ11

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close