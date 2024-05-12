В Петербурге у подростка начались судороги после укола обезболивающим в стоматологии

Школьник попал в больницу после визита к стоматологу в Приморском районе Петербурга. Причиной резко ухудшившегося состояния могло стать обезболивание.
Как стало известно «Фонтанке» 12 мая, накануне вечером из стоматологической клиники на Богатырском проспекте госпитализировали
Подростку стало плохо после укола обезболивающего, который был сделан в стоматологии. Пациент пережил судорожный приступ, ему ввели адреналин. По словам матери, сын не первый раз проходит лечение в этой клинике, раньше подобных реакций на препараты у него не наблюдалось.