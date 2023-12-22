«Далпорт» помирился с банкирами. Владелец торговой недвижимости сумел спасти свои активы от распродажи с молотка

ТЦ на Богатырском проспекте, 35 Фото: dalportcityspb.ru Поделиться Поделиться





На минувшей неделе петербургский арбитраж утвердил мировое соглашение между структурами группы «Далпорт» и банком «Открытие». Совладелец и гендиректор группы Олег Николаев договорился с банкирами, что долг «Далпорта» в 350 миллионов рублей будет погашен за год.



Банкротные иски к восьми юрлицам группы «Далпорт» были поданы в сентябре, за три месяца банку удалось договориться с акционерами компании — Олегом Николаевым и Михаилом Митрушиным, а также с финансовым управляющим третьего акционера, Кирилла Ласкина, который является банкротом и подсудимым по уголовному делу. Сам Кирилл Ласкин это мировое сейчас пытается оспорить по формальным признакам.

Долги «Далпорта» перед «Открытием» — старые, датируются еще 2011–2013 гг. Все предыдущие годы они обслуживались, однако в 2022 году (как утверждает теперь Олег Николаев — из-за отказа Кирилла Ласкина подписывать пролонгацию, на которую был готов банк) кредиты перешли в статус просроченных. В мае 2023 года «Открытие» подало иски о банкротстве компаний, входящих в группу, и суд этот процесс запустил. Перед компанией, которая исправно получает доходы от аренды своих помещений, тогда замаячила перспектива распродажи недвижимости на торгах.



Речь идет об ООО «Визит» (ТЦ на проспекте Энергетиков, 4,5 тыс. кв. м), ООО «Русский Ветер» (ТЦ на Богатырском проспекте, 5,5 тыс. кв. м), ООО «Строитель 4» (ТЦ на Шлиссельбургском проспекте, 4,9 тыс. кв. м), ООО «Просвет» (ТЦ на ул. Брянцева, 1,2 тыс. кв. м), ООО «Универсам 16» (ТЦ на 3-й Жерновской, 1,3 тыс. кв. м), ООО «Контур» (помещение 150 кв. м на набережной Фонтанки), а также ООО «Гостиная», управляющем домом престарелых во Всеволожске (3 тыс. кв. м), и ООО «Максима-Т» (ТЦ на ул. Ильюшина, 2,1 тыс. кв. м).



Сейчас суть всех восьми соглашений одинакова — каждое из юрлиц признает за собой полную сумму долга в 351 млн рублей (в том числе около 20 млн рублей процентов) и обязуется выплатить их до 6 декабря 2024 года. При этом оговаривается, что ежемесячные выплаты может производить любая из этих компаний, а также сами их совладельцы Митрушин и Николаев. По условиям соглашения, имущество должников (в первую очередь, речь о недвижимости) остается в залоге до окончания выплат.



Согласно информации на сайте ГК «Далпорт», сейчас в ее портфеле находится 23 объекта в Петербурге, Ленинградской и Новгородской областях. В основном это небольшие районные торговые центры, в которых также есть и офисные помещения. Всего компании принадлежит более 60 000 м2, рыночная стоимость портфеля оценивается примерно в 6,5 млрд рублей.



«Я всегда знал, что здравый смысл победит, — сказал «Фонтанке» Олег Николаев. — В процессе честного диалога с банком я сумел доказать, что для обеих сторон будет гораздо выгоднее заключить мировое соглашение. Мы продолжим спокойно работать, сохранив рабочие места, налоговые выплаты, развивая бизнес. Банк получит свои деньги гораздо быстрее, чем в процессе банкротства. Здорово, что мировые мы утвердили накануне Нового года».

В банке «Открытие» комментировать соглашение с «Далпортом» не стали.

В то же время Кирилл Ласкин, миноритарный акционер компании, который сам также проходит через процедуру банкротства, выступил против соглашения и сейчас оспаривает его в кассационной инстанции. Его позиция заключается в том, что с ним как с соучредителем не согласовали план мирового соглашения, что якобы ущемляет его права. Кроме того, по версии Ласкина, сторонами якобы не были соблюдены «другие юридические формальности согласования соглашения».



«В мировом соглашении прописан график погашения задолженности в течение одного года, который не может быть выполнен заемщиком, так как доходы всех компаний, входящих в контур указанного займа, не превышает 200 млн рублей в год, а прибыль указанных компаний не превышает 80 млн рублей в год. Так как ГК «Далпорт» регулярно предоставляет «Открытию» свою отчетность, то сотрудники, подписавшие указанное мировое соглашение, не могут не понимать, что оно не будет выполняться», — обращает внимание Кирилл Ласкин. По его словам, ему была бы выгоднее распродажа имущества. «Ведь в этом случае не только гасится долг перед «Открытием», но и остаются деньги для пополнения моей личной конкурсной массы. При условии, что остаток будет распределен в виде дивидендов», — объясняет он.



«Что касается Кирилла Ласкина, то я на протяжении четырех лет закрываю долги, которые он создал в группе компаний, будучи ее гендиректором до своего ареста в 2019 году, — говорит на это Олег Николаев. — Сейчас он не является субъектом процесса. После уголовного дела и начала процедуры его личного банкротства финансовый управляющий распоряжается имуществом Ласкина. Мы со своей стороны выполнили все необходимые законные процедуры согласования и одобрения мировых соглашений. Я не считаю нужным комментировать его фантазии». Арбитражный суд согласился с этой позицией и утвердил все мировые соглашения.

Из-за претензий Агентства по страхованию вкладов, которое сейчас контролирует потерпевший крах банк, Кирилл Ласкин вместе с Алексеем Соболевым (осужденным по делу молдавского ландромата на 19 лет строгого режима) оказался на скамье подсудимых по обвинению в выводе из банка кредитного портфеля более чем на 2,7 млрд рублей на подконтрольную ему компанию «Коллектор 19». «Фонтанка» писала о ходе этого процесса.



Впрочем, это не единственные претензии АСВ к Кириллу Ласкину. Основные финансовые требования агентства к нему предъявлены в деле о его личном банкротстве. Они возникли после того, как суд привлек бывшего бизнесмена к субсидиарной ответственности за еще одно подконтрольное ему ООО «Континент» более чем на 700 млн рублей, выведенных из банка «Советский» по невозвратному кредиту. Фонтанка писала об этом минувшим летом.

Кроме того, несколько лет у агентства ушло на попытку вернуть в конкурсную массу «Советского» около 200 млн рублей, потерянных из-за того, что Ласкин от лица банка в апреле 2015 года сдал помещения бизнес-центра «Монблан» площадью около 4,5 тысяч квадратных метров компании «ПИН ЛТД», принадлежащей его родственнице Оксане Волковой. По версии АСВ, эта фирма, получив от «Советского» в аренду помещения в БЦ «Монблан», сдавала их в субаренду по гораздо более высокой цене. Разница за два года арендных отношений и составила, как решил суд, 201 миллион рублей.



В 2018 году, когда санаторы банка добились расторжения этого договора, Оксана Волкова благополучно ликвидировала свою фирму. Так что к тому времени, когда у банка была окончательно отозвана лицензия, и АСВ озаботилось возвратом недополученных денег, «ПИН ЛТД» уже не было в ЕГРЮЛ. Поэтому в феврале 2019 года (одновременно с арестом Кирилла Ласкина по уголовному делу) в арбитражный суд поступил иск АСВ о восстановлении ООО «ПИН ЛТД» в реестре. Выиграв этот иск, АСВ подало следующий — о взыскании с восстановленной компании неосновательного обогащения в размере 201 млн рублей и еще 27 миллионов рублей пеней. Его суд удовлетворил полностью весной 2020 года.

Еще бы чуть-чуть, и АСВ, подав на банкротство компании, могло привлечь родственницу Ласкина к субсидиарной ответственности, так как у самого ООО активов, конечно же, уже не было. Но в этот самый момент в самом АСВ произошли грандиозные изменения: в мае 2020 года вместе с экс-депутатом Госдумы Денисом Волчеком и бывшим начальником банковского отдела управления «К» службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ Кириллом Черкалиным по обвинению в финансовых махинациях был арестован владелец юрфирмы «Совюрком» Зураб Плиев, который до того момента курировал всю работу АСВ с банками-банкротами.

Тогда же уволился и спешно эмигрировал бывший заместитель руководителя АСВ Валерий Мирошников, и в агентстве сильно обновилась команда управленцев. И иск о банкротстве «ПИН ЛТД» АСВ так и не подало: взыскание задолженности с должника проводилось в рамках исполнительного производства, объяснили сейчас "Фонтанке" в агентстве. Однако вернуть деньги так и не удалось. В 2021 году компания повторно была тихо удалена из ЕГРЮЛ. По запросу «Фонтанки» в АСВ признали, что работа с долгом «ПИН ЛТД» прекращена не потому, что долг был погашен (он не погашен), а «ввиду отсутствия целесообразности банкротства должника, поскольку имелась информация о прекращении им хозяйственной деятельности» (хотя эта информация имелась и раньше, до иска АСВ о восстановлении компании в ЕГРЮЛ). Формально производство было прекращено по причине того, что ФНС в сентябре 2021 года повторно исключила должника из ЕГРЮЛ в связи с наличием записи о недостоверности сведений, сообщили «Фонтанке» в АСВ.



Оксана Волкова выслушала вопросы корреспондента «Фонтанки» и положила трубку. Не ответила она и на сообщения в мессенджере.



Кирилл Ласкин признал, что сдачей в субаренду помещений «Монблана» от лица «ПИН ЛТД» занимался персонал «Далпорта» (которым на тот момент руководил сам Ласкин): «На условиях нахождения внутри офиса банка удалось сдать примерно 1 000 м2, а платили за все 4 500 м2. В итоге «ПИН ЛТД» ничего не заработал, а получил убыток. Когда в банк пришла команда Дениса Волчека, то они сначала потребовали отдать им «ПИН», я отказался и предложил расторгнуть договор. Они пошли в суд и признали договор недействительным как якобы нерыночный в 2018 году. На этом всё и закончилось».



«Такие вопросы всегда остаются на усмотрение взыскателя. Если компания была реально «пустая», то возможно, с оценкой конкретных деталей, это было правильное решение, чтобы не тратить зря деньги на судебные издержки, — оценивает этот необычный случай петербургский юрист, эксперт по банкротствам Ахмед Кулаев. — Но если на этом АСВ успокоилось, это странно. Потому что вообще-то оно славится последовательностью и настойчивостью в вопросах взыскания долгов, порой даже слишком».



Впрочем, говорят эксперты, у АСВ еще остается возможность привлечь лиц, виновных в убытках банка, к субсидиарной ответственности без процедуры банкротства ликвидированного юрлица. «На самом деле и сейчас, после повторного исключения из ЕГРЮЛ, у АСВ есть еще возможность привлечь к ответственности бенефициара фирмы-должника, три года с сентября 2021-го года еще не истекли, — рассуждает еще один эксперт, адвокат Владислав Шестаков. — Другое дело, что, скорее всего, это номинальное лицо без активов, а привлекать владелицу «прокладки» бессмысленно. Тут скорее можно говорить о том, что признанная недействительной сделка может быть основанием для привлечения к субсидиарной ответственности в деле о банкротстве банка того бенефициара, который принимал это решение. И это АСВ тоже еще вполне может сделать».



Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

