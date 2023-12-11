В деле о выводе денег из банка «Советский» появился Виктор Янукович. Похоже, он главный пострадавший

Фото: Евгений Павленко/Коммерсантъ Поделиться Поделиться





В уголовном деле против экс-акционера разорившегося банка «Советский» Кирилла Ласкина и осужденного по делу «молдавского ландромата» петербургского юриста Алексея Соболева о присвоении активов банка на 2,7 млрд рублей впервые официально прозвучала версия о том, что «Советский» в 2015 году почти купил экс-президент Украины Виктор Янукович с партнерами. И именно он сейчас выглядит главным пострадавшим в истории с банкротством банка.



О том, что в 2015 году президент в изгнании проявлял интерес к приобретению активов в Петербурге городские СМИ уже писали, но основываясь исключительно на слухах и словах неназванных источников. Теперь же, как стало известно «Фонтанке», имя Виктора Януковича официально закреплено в материалах уголовного дела, которое рассматривает Выборгский районный суд Петербурга.



В зал №530 этого суда, где заседает судья Екатерина Юзелюнас, каждый четверг приходит в качестве обвиняемого Кирилл Ласкин, бывший акционер банка «Советский». Второй обвиняемый — Алексей Соболев, старший партнер аудиторско-консалтинговой группы «Прайм Эдвайс» — в это же время находится в клетке для подсудимых, так как он уже осужден и приговорен к 19 годам строгого режима по другому уголовному делу — о «молдавском ландромате». Напомним, это была громкая схема, с помощью которой по решениям молдавских судов из России было выведено более $20 млрд. Для понимания масштаба личности отметим, что даже Дмитрий Захарченко получил всего 16 лет.



Еще одним человеком на скамье подсудимых мог бы оказаться Станислав Митрушин — основной владелец банка «Советский». По версии следствия, вместе с Ласкиным и Соболевым он был организатором и исполнителем вывода активов из банка перед тем, как он разорился. Однако Митрушин пока в недосягаемости от российского правосудия — за границей. Этим летом его с паспортом Албании задержали на Северном Кипре, правда, по вопросам, не связанным с историей банка «Советский».

По версии обвинения, Соболев в конце 2014 года пришел в «Советский» с предложением от группы инвесторов, заинтересованных в покупке банка. Сделка началась, покупатели даже совершили первый транш, заведя в банк 2,3 млрд рублей. И все бывшие продавцы по этой сделке сегодня уверены, что этими таинственными инвесторами были бывший президент Украины Виктор Янукович, его семья и люди из ближайшего окружения. Об этом неоднократно упоминали на допросах свидетели из числа бывших акционеров и топ-менеджеров «Советского».



За долю малую процента

Так или иначе, но заведенные в «Советский» структурами Соболева 2,3 миллиарда рублей были из банка очень быстро выведены, а сделка сорвалась. ЦБ ввел санацию, а потом и вовсе отозвал лицензию. По версии гособвинения, организаторами и реализаторами вывода активов были как раз подсудимые по этому самому уголовному делу: «имея преступный умысел и т.д.», в начале 2015 года Кирилл Ласкин, будучи одним из ключевых лиц банка, своим решением «произвел отчуждение» активов на 2,7 млрд рублей (а именно: 5 844 кредитов на 1,8 млрд, процентов и пеней по ним на 0,9 млрд) на собственную фирму под названием «Коллектор 19», заплатив за них банку всего 2,7 млн рублей. Активы были задекларированы как невозвратные кредиты 5-й категории.



Однако в первый же год после этой сделки «Коллектор 19» (куда на полставки были трудоустроены сотрудники банка, занимавшиеся взысканием долгов по тем же самым кредитам) получил от приобретенных должников почти 100 млн рублей. Из этого следствие сделало вывод, что банку (а следовательно и государству в лице АСВ) нанесен ущерб на 2,7 млрд рублей. А то, что потом Ласкин передал контроль над «Коллектором 19» не кому-нибудь, а доказанному участнику грандиозной молдавской аферы Алексею Соболеву, по мнению обвинения, красноречиво доказывает совместный умысел Ласкина и Соболева на причинение экономического ущерба.



Позиция защиты Кирилла Ласкина сводится к тому, что да, дебиторку из банка на сумму 2,7 млрд рублей действительно вывели на его фирму, но это были «мусорные» активы (которые выгоднее списать, чем ими заниматься): по сути, продавцы этой сделкой должны были очистить продаваемый банк от всего неликвида, сократив вынужденно замороженные резервы по этим кредитам и оставив покупателям добротный финансовый институт.



Ведь сделка заключалась не от хорошей жизни: в конце 2014 года банк «Советский» пребывал на грани краха, ему срочно требовались средства для создания резервов, иначе со дня на день банку светил «заход» Центробанка и отзыв лицензии. И в результате сделки продавцы акций банка не должны были получить денег: они лишь освобождались от актива с отрицательной стоимостью, уходя с «нулем», а не с «минусом».



Что касается причины, по которой заведенные на баланс банка «живые» деньги на сумму 2,3 млрд рублей не спасли его от дефолта, Ласкин заявляет, что сделка с «Коллектором 19» тут совершенно ни при чем: якобы прямо в день зачисления некое физлицо пришло в банк и обналичило на ту же сумму имевшийся у него депозит. Почему эта операция не была оспорена в процессе санации и банкротства, внятного ответа нет ни у Ласкина, ни у свидетелей по делу.

Также нет у защиты Ласкина внятного объяснения, каким образом в проданный «мусорный» портфель попали кредиты, по которым должники более-менее исправно платили. Полученные за год «Коллектором» от должников около 98 млн рублей явно говорят, что минимум часть выведенных активов мусорными не были.

Со своей стороны Соболев в показаниях настаивает, что «Коллектор 19» получил права требования от «Советского» без его участия. Уже позже, спустя 8 месяцев после сделки по покупке банка, неназванные инвесторы потребовали передать им эту компанию как имеющую активы «купленного» ими банка. А с просьбой о передаче им «Коллектора 19», к Соболеву обратился сам Митрушин.



Следы Януковича

«Чьи это были деньги, лично для меня неизвестно, но то, что точно могу вам сказать, как свидетель, что в 2014–2015 годах и Алексей Соболев (старший партнер «Прайм Эдвайс» — ред.), и Карпов (предправления «Советского» — ред.), и Митрушин (Станислав, основной акционер «Советского» — ред.) мне, и не только мне, а всем сотрудникам, в один голос говорили, что это деньги экс-премьер-министра Украины Николая Азарова и Януковича. Вот этой всей команды, которая сбежала с Украины, — вспоминает Кирилл Ласкин в разговоре с «Фонтанкой». — Говорилось, что у этих людей много денег, и они хотят купить в России банк чтобы в нем их держать». По его словам, в этой схеме присутствовал также молдавский предприниматель Вячеслав Платон — основной фигурант вышеупомянутого дел о «молдавском ландромате», приговоренный (правда, заочно) к 20 годам строгого режима за вывод из России 126 млрд рублей.



О том, что фамилия «Янукович» звучала на сделке, подтверждает на суде и экс-советник председателя правления банка Алла Герасимова: по ее словам, данным в обвинительном заключении, основной владелец и глава совета директоров «Советского» Станислав Митрушин «постоянно озвучивал, что конечным покупателем выступала семья бывшего президента Украины Виктора Януковича». От каких-либо комментариев в разговоре с «Фонтанкой» Алла Герасимова отказалась.

«Об интересе Виктора Януковича к банку мне сообщил Кирилл Ласкин. Это было в январе 2015 года. Он еще меня уверял, что он умудрился провернуть эту сделку: все организовал и такого покупателя нашел с помощью Алексея Соболева, с кем Ласкин очень давно сотрудничал и привел его в банк, который, по словам Ласкина, в кризисе и этот пассив нужно срочно продавать. А Соболев утверждал, что упаковывает сделку для Януковича, — рассказал «Фонтанке» еще один свидетель по уголовному делу, бывший акционер «Советского» Олег Николаев. — Мне в общем-то было безразлично, я от банка никаких дивидендов ни разу не видел, для меня тогда другие приоритеты были: Крым, Севастополь. Надо так надо. Насколько я помню, Митрушин вообще не хотел банк продавать, планировал самостоятельно проблемы решать. Но Ласкин его убедил».



Разбираемся в деталях

Согласно материалам уголовного и арбитражных дел, сделка проходила так. В период с декабря 2014 по март 2015 года дочерняя компания банка «Советский» ООО «Совбанкконсалт» получила займы от нескольких компаний на общую сумму 2,3 млрд рублей. По этим займам поручился сам банк, а также несколько связанных с ним юрлиц (например, страховая компания «Советский»). А затем уже сам «Совбанкконсалт» купил у банка по договору цессии кредитный портфель на 3,7 млрд рублей, заплатив за него те самые 2,3 млрд рублей.

Взамен этих денег инвесторы, которых представлял Алексей Соболев, должны были получить контрольный пакет «Советского», рассказывают свидетели. Причем, 2,3 миллиарда были первым траншем, всего договорились примерно о 4 млрд рублей. Однако второго транша не последовало, хотя покупатели уже даже прислали в банк своих представителей для проведения аудита и контроля над финансами. Судя по показаниям свидетелей, аудиторы были из той самой группы «Прайм Эдвайс», авторитетного игрока рынка аудита и M&A, где Соболев является старшим партнером.



Следующим этапом был визит в ЦБ будущих бенефициаров банка. Алла Герасимова в своих показаниях говорит, что на встречу в Центробанк, якобы, ездили представители инвесторов — Николай Черный (молдавский миллиардер — ред.), Филипп Азарченков и Сергей Федотов (украинский банкир — ред.). Но Банк России представленные лица не устроили: лишь один из них смог подтвердить наличие необходимых средств и доказать легальность их происхождения.

Между тем, едва в «Советский» пошли первые транши по сделке, Кирилл Ласкин и подчиненные ему топ-менеджеры банка оформили сделку с «Коллектором 19». Причем, как говорится в материалах дела, датировали сделку еще сентябрем 2014 года, но фактически оформили ее в декабре, а оплату и отчуждение активов произвели уже в январе 2015 года.

«Фонтанка» направила адвокату Алексея Соболева вопросы о том, как обстояли дела и при как он сам мог бы объяснить появление имени Виктора Януковича в этой истории. Однако ответа не последовало.В показаниях Соболева на следствии говорится о том, что банк собирались купить «украинские инвесторы», и их представителем был украинский банкир Сергей Федотов. В информационных базах он известен по работе зампредом АБ «Укргазбанк», председателем правления банка «Премиум», членом Набсовета банка, членом набсоветов банков «Аксиома», «Укргазбанк» и «Вернум», а также председателем набсовета украинского «Смарт Банка». Указать точнее, кем были эти украинские инвесторы, следователи Соболева не просили.



Алла Герасимова перечисляет следующих, якобы известных не конечных бенефициаров покупки банка: Николай Черный (в открытых источниках его связывают с осужденным за вывод денег в Молдавия Вячеславом Платоном), Украинские банкиры Федотов и Некрасов, а также два петербургских предпринимателя, на которых сейчас зарегистрированы фирмы, владеющие недвижимостью в Петербурге и Москве.

Затем в апреле 2015 года, когда фирма «Прайм Эдвайс» провела аудит банка и обнаружила эту сделку, по версии свидетелей, между Соболевым и Ласкиным состоялись достаточно жесткие переговоры, суть которых сводилась к тому, что зря Ласкин под видом мусора вынес из продаваемой организации ликвидные активы. В результате этих переговоров якобы и вышло, что «Коллектор 19» перешел в руки Соболева. Что потом стало уже основанием для привлечения его к уголовной ответственности вместе с Ласкиным.



К моменту публикации статьи «Агентство страхования вкладов», которое сейчас контролирует банк «Советский» не прислало ответы на вопросы «Фонтанки» о том, какие следы Виктора Януковича оно нашло или не нашло в процессе аудита банка, а также, куда могли деться «заведенные» на его счета 2,3 млрд рублей.

Что на выходе

Напомним, что в момент введения санации в банке «Советский» в октябре 2015 года дыра в балансе оценивалась в 6 млрд рублей. То есть чисто теоретически, если бы его продажа весной 2015 года состоялась, тех 4 млрд рублей, что в него планировали влить новые собственники могло хватить на оздоровление. Однако, когда в банк пришла временная администрация от ЦБ, там уже не было даже тех 2,3 млрд рублей, которые в банк поступили.



Сделку с «Коллектором 19» АСВ удалось развернуть сначала в арбитражном суде в 2017 году, а затем с помощью правоохранителей в рамках уголовного дела в 2019 году. На тот момент, как значится в обвинительном заключении, люди Ласкина и Соболева успели получить с должников почти 100 млн рублей. Из них Соболев перечислил третьим лицам около 30 млн рублей. Сумели ли потом юристы АСВ выжать что-то из остальных активов номинальной стоимостью 2,6 млрд рублей, неизвестно. В любом случае в результате неудачной санации дыра в балансе «Советского» выросла с 6 млрд до 50 млрд рублей, так что теперь все эти десятки и сотни миллионов — уже капля в море.



Тем не менее, гособвинение продолжает считать, что действиями Ласкина и Соболева «Советскому» был нанесен ущерб на 2,7 млрд рублей, и возражения подсудимых насчет пятой категории и мусора на фабулу обвинения не влияют. При этом очень сильно разнятся оценки привлеченных следствием экспертов о том, какова же была реальная стоимость уступленных «Коллектору 19» прав требования. Есть мнение, что их стоимость составляла «около 3 млрд рублей». А есть, не менее экспертное и обоснованное мнение, что около 70 млн рублей. Но даже нижняя оценка этого столь неоднозначного актива позволяет обвинению сделать вывод о том, что продан он был по заниженной стоимости.



Однако создается стойкое ощущение, будто за всеми сделками с множеством знаков вопроса главным пострадавшим мог стать бывший президент Украины Виктор Янукович, который мало того, что лишился активов на потерянной родине, так еще и в принявшей его России был нагрет на 2,3 млрд рублей. И о том, чтобы вернуть ему хоть часть, ни ЦБ с АСВ, ни следственные органы, ни суд речи не ведут.



Впрочем, следует отметить, что никаких официальных претензий от Виктора Януковича к «Советскому» нигде и не зафиксировано.

Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

