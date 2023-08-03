Мосгорсуд оставил в силе 16-летний приговор «золотому» экс-полковнику Захарченко

Мосгорсуд оставил в силе 16-летний приговор бывшему руководителю управления «Т» ГУ экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дмитрию Захарченко, передаёт 3 августа ТАСС.
«Московский городской суд завершил рассмотрение апелляционных жалоб на приговор районного суда… …Приговор… …в части сроков лишения свободы в отношении Д.В. Захарченко, В.В. Белевцова, В.В. Критинина оставлен без изменения», — цитирует агентство представителя суда.
Напомним, в мае 2022 года бывшего полковника Дмитрия Захарченко приговорили к 16 годам колонии строгого режима со штрафом 500 млн рублей по делу о взятках на 1,4 млрд рублей.
Захарченко был арестован в сентябре 2016 года. В ходе обысков у него дома и в квартирах родственников нашли деньги в разной валюте. Общая сумма составила 8,5 миллиарда рублей. Несколько месяцев спустя суд постановил изъять у Захарченко и его семьи найденные деньги, 27 объектов недвижимости, 4 машины и золотой слиток.
В июне 2019-го Захарченко приговорили к 13 годам лишения свободы. Штраф составил 117 миллионов рублей. К январю 2021 года было возбуждено еще одно уголовное дело — о получении взяток на сумму 1,4 миллиарда рублей. Именно приговор в 16 лет колонии по второму делу бывший полковник пытался обжаловать в Мосгорсуде.