В Москве снова будут судить экс-полковника Захарченко. Захару Хитрому насчитали взяток почти на 1,5 млрд

Второе дело Дмитрия Захарченко, приговорённого к 12,5 годам колонии, поступило в Пресненский районный суд Москвы. Об этом 21 января сообщает пресс-служба суда.



Вместе с Захарченко на скамье подсудимых окажутся некогда крупнейший партнёр РЖД по госконтрактам Валерий Маркелов, обвиняемый в даче особо крупной взятки, а также Виктор Белевцов и Василий Критинин — адвокаты, которые, как полагает следствие, были посредниками при взятках.

Сам бывший полковник МВД, согласно материалам дела, на протяжении девяти лет — с 2007-го по 2016 год — получал регулярное вознаграждение за покровительство организованной группе, которая контролировала ряд фирм для обнала. Захарченко насчитали более 1,4 млрд рублей, но расплатиться с ним, по версии следствия, можно было не только деньгами. Так, в качестве взяток указаны отдых в отелях Красной Поляны.