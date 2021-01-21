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В Москве снова будут судить экс-полковника Захарченко. Захару Хитрому насчитали взяток почти на 1,5 млрд

Второе дело Дмитрия Захарченко, приговорённого к 12,5 годам колонии, поступило в Пресненский районный суд Москвы. Об этом 21 января сообщает пресс-служба суда.

Вместе с Захарченко на скамье подсудимых окажутся некогда крупнейший партнёр РЖД по госконтрактам Валерий Маркелов, обвиняемый в даче особо крупной взятки, а также Виктор Белевцов и Василий Критинин — адвокаты, которые, как полагает следствие, были посредниками при взятках.

Сам бывший полковник МВД, согласно материалам дела, на протяжении девяти лет — с 2007-го по 2016 год — получал регулярное вознаграждение за покровительство организованной группе, которая контролировала ряд фирм для обнала. Захарченко насчитали более 1,4 млрд рублей, но расплатиться с ним, по версии следствия, можно было не только деньгами. Так, в качестве взяток указаны отдых в отелях Красной Поляны.

В деле есть и другие фигуранты, но найти и задержать предпринимателей Бориса Ушеровича, Ивана Станкевича и Дмитрия Моторина пока не удалось — они в международном розыске.

В октябре 2019 года Дмитрию Захарченко, получившему прозвище Захар Хитрый за хитроумные оперативные комбинации, назначили наказание в виде 12,5 лет колонии и штрафа в размере 117 миллионов рублей за воспрепятствование расследованию и получение взятки в 3,5 миллиона рублей в виде скидочной карты в сети рыбных ресторанов. Более 8,5 млрд рублей, изъятых у полковника и его близких осенью 2016 года, обратили в государственную собственность. Помимо денег он лишился золотого слитка, 11 квартир в центре Москвы, четырёх автомобилей, другого имущества, а также всех наград и звания полковника полиции.

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Комментарии (3)

260650801
да копейки, с бункерным не сравнить...
Дмитрий Миленин
розыск розыском, а вознаграждение за информацию о местонахождении объявить следует незамедлительно
ash364
А сколько их таких "захарченко" жирует еще в россии знает только царь.
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