СКР отчитался о завершении следствия по ещё одному делу бывшего «полковника-миллиардера» Захарченко

«Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника полиции Дмитрия Захарченко и ряда его соучастников — Валерия Маркелова, Василия Критинина и Виктора Белевцова. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 290 УК РФ, ч. 6 ст. 290 УК РФ, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ, ч. 5 ст. 291 УК РФ (получение взятки, посредничество во взяточничестве, дача взятки)», — говорится в релизе СКР.

Следственный комитет России завершил расследование еще одного уголовного дела в отношении бывшего сотрудника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Дмитрия Захарченко. Об этом 15 января сообщается на сайте ведомства.

Согласно материалам дела, в 2007–2016 годах Захарченко регулярно получал взятки от организованной группы, контролировавшей ряд фирм для обнала. В эту группу входили предприниматели Валерий Маркелов, Борис Ушерович, Иван Станкевич и Дмитрий Моторин. Захарченко помогал им уйти от ответственности и не попасть в поле зрения контролирующих органов. За свои услуги он брал взятки, а адвокаты Белевцов и Критинин выступали посредниками.



В 2015 году Захарченко, по мнению следствия, получил от бизнесмена, работающего в сфере топливно-энергетического комплекса, взятку в виде оплаты услуг по проживанию в гостиничных комплексах «Гранд отель Поляна» и «Поляна 1389 отель и СПА» в Краснодарском крае.



«Всего за указанные периоды Захарченко получил в качестве взяток денежные средства в общем размере, эквивалентном более 1,4 млрд рублей», — подводит итог СК.



Ушерович, Станкевич и Моторин объявлены в международный розыск.



Захарченко был задержан и арестован в сентябре 2016 года. Ему были предъявлены обвинения в воспрепятствовании производству предварительного расследования (ст. 294 УК РФ) и получении двух взяток в особо крупном размере (ст. 290 УК РФ). Пресненский суд Москвы 10 июня 2019 года приговорил его к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 117,99 млн рублей, лишив звания полковника, госнаград и права занимать руководящие должности в госорганах в течение двух лет. Позднее Мосгорсуд сократил срок приговора на полгода.

