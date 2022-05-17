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    Экс-полковник Захарченко получил 16 лет колонии по второму делу о коррупции

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    5 комментариев

    Суд в Москве приговорил бывшего полковника Дмитрия Захарченко к 16 годам колонии строгого режима со штрафом 500 млн рублей по делу о взятках на 1,4 млрд рублей. Об этом 17 мая пишет РБК.

    Согласно решению судьи, новое наказание назначено по совокупности с предыдущим приговором.

    Приговоры также услышали трое других фигурантов данного дела. Бизнесмен, совладелец группы компаний «1520» Валерий Маркелов получил восемь лет (со штрафом в 500 млн), а бывшие адвокаты Василий Критинин и Виктор Белевцов — по семь лет колонии, сообщает РИА Новости.

    Напомним, гособвинение просило для экс-руководителя управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Захарченко 17 лет колонии строгого режима со штрафом.

    По версии следствия, в 2007–2016 годах Захарченко «систематически частями получал взятку от организованной группы, которая получала доход от незаконной банковской деятельности». Помогали ему адвокаты Белевцов и Критинин, которые выступали в качестве посредников и совершали «иные действия» для реализации преступных схем. В группу также входили предприниматель Валерий Маркелов и бизнесмены Борис Ушерович, Иван Станкевич и Дмитрий Моторин, которые объявлены в международный розыск.

    Кроме того, в 2015 году Захарченко получил от топливно-энергетического предпринимателя взятку в форме оплаченного отдыха в гостиницах «Гранд Отель Поляна» и «Поляна 1389 Отель и СПА», а взамен совершал действия по службе в пользу этого бизнесмена и других представляемых им юридических лиц. «Всего по указанным эпизодам преступной деятельности Захарченко получил взятку в виде денег в размере более 1,4 млрд рублей», — добавили в Следственном комитете.

    Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что Захарченко, его знакомые и родственники добиваются пересмотра решения суда от 2017 года по новым обстоятельствам. Речь идет о конфискации 8,5 миллиарда рублей.

    Дмитрий Захарченко, тогда полковник МВД, был арестован в сентябре 2016 года. В ходе обысков у него дома и в квартирах родственников нашли деньги в разной валюте. Общая сумма составила 8,5 миллиарда рублей.

    Несколько месяцев спустя, в декабре 2017-го, суд постановил изъять у Захарченко и его семьи найденные деньги, 27 объектов недвижимости, 4 машины и золотой слиток. Все должно было уйти в доход государства.

    Ни сам Захарченко, ни следствие не смогли дать ответ на вопрос, откуда взялись деньги. В июне 2019-го его приговорили к 13 годам лишения свободы. Штраф составил 117 миллионов рублей. К январю 2021 года было возбуждено еще одно уголовное дело. На сей раз о получении взяток на сумму 1,4 миллиарда рублей.

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    Комментарии (5)

    wbons
    900 лямов в плюсе
    RMN
    А вдарил бы вовремя по тапкам и где-нибудь в солнечном Эквадоре стало бы на одного миллионера больше.
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