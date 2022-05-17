Экс-полковник Захарченко получил 16 лет колонии по второму делу о коррупции

Суд в Москве приговорил бывшего полковника Дмитрия Захарченко к 16 годам колонии строгого режима со штрафом 500 млн рублей по делу о взятках на 1,4 млрд рублей. Об этом 17 мая пишет РБК.

Согласно решению судьи, новое наказание назначено по совокупности с предыдущим приговором. Приговоры также услышали трое других фигурантов данного дела. Бизнесмен, совладелец группы компаний «1520» Валерий Маркелов получил восемь лет (со штрафом в 500 млн), а бывшие адвокаты Василий Критинин и Виктор Белевцов — по семь лет колонии, сообщает РИА Новости.

Напомним, гособвинение просило для экс-руководителя управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Захарченко 17 лет колонии строгого режима со штрафом.

По версии следствия, в 2007–2016 годах Захарченко «систематически частями получал взятку от организованной группы, которая получала доход от незаконной банковской деятельности». Помогали ему адвокаты Белевцов и Критинин, которые выступали в качестве посредников и совершали «иные действия» для реализации преступных схем. В группу также входили предприниматель Валерий Маркелов и бизнесмены Борис Ушерович, Иван Станкевич и Дмитрий Моторин, которые объявлены в международный розыск.

