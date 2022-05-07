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    «Ъ»: Бывший полковник Захарченко пытается вернуть изъятые 8,5 миллиардов

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    4 комментария

    Экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко, его знакомые и родственники добиваются пересмотра решения суда от 2017 года по новым обстоятельствам. Речь идет о конфискации 8,5 миллиардов рублей, сообщает «Коммерсантъ».

    Соответствующее заявление подано в Никулинский суд столицы. Поводом для обращения в суд стали поправки антикоррупционному законодательству, которые вступили в силу в марте 2022 года. По мнению авторов заявления, причиной возврата денег могут быть обстоятельства, описанные в пояснительной записке к законопроекту.

    В ней, в частности, идет речь, что федеральный закон необходимо принять из-за отсутствия правовых оснований для обращения в доход страны незадекларированных госслужащими и членами из семей средств. Как сообщает «Ъ» со ссылкой на имеющийся в распоряжении редакции документ, заявители делают вывод, что, если практика узаконена только сейчас, то конфискация денег Дмитрия Захарченко и его близких произошла незаконно. Следовательно, решение Никулинского суда необходимо отменить, а само дело подлежит пересмотру.

    Справка:

    Дмитрий Захарченко, тогда полковник МВД, был арестован в сентябре 2016 года. В ходе обысков у него дома и в квартирах родственников нашли деньги в разной валюте. Общая сумма составила 8,5 миллиардов рублей.

    Несколько месяцев спустя, в декабре 2017-го, суд постановил изъять у Захарченко и его семьи найденные деньги, 27 объектов недвижимости, 4 машины и золотой слиток. Все должно было уйти в доход государства.

    Ни сам Захарченко, ни следствие не смогли дать ответ на вопрос, откуда взялись деньги. В июне 2019-го его приговорили к 13 годам лишения свободы. Штраф составил 117 миллионов рублей. К январю 2021 года было возбуждено еще одно уголовное дело. На сей раз, о получении взяток на сумму 1,4 миллиарда рублей. Гособвинение просит 17 лет колонии строгого режима.

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    Комментарии (4)

    Алекс64
    Не смогли сказать, значит государственные...
    Что сейчас,то вонять...
    Раньше надо было доказывать!
    Зассали...
    Свободу Лёхе!
    "Ни сам Захарченко, ни следствие не смогли дать ответ на вопрос, откуда взялись деньги." ))) Магия! )
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