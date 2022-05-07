«Ъ»: Бывший полковник Захарченко пытается вернуть изъятые 8,5 миллиардов

Соответствующее заявление подано в Никулинский суд столицы. Поводом для обращения в суд стали поправки антикоррупционному законодательству, которые вступили в силу в марте 2022 года. По мнению авторов заявления, причиной возврата денег могут быть обстоятельства, описанные в пояснительной записке к законопроекту.

Экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко, его знакомые и родственники добиваются пересмотра решения суда от 2017 года по новым обстоятельствам. Речь идет о конфискации 8,5 миллиардов рублей, сообщает «Коммерсантъ» .

В ней, в частности, идет речь, что федеральный закон необходимо принять из-за отсутствия правовых оснований для обращения в доход страны незадекларированных госслужащими и членами из семей средств. Как сообщает «Ъ» со ссылкой на имеющийся в распоряжении редакции документ, заявители делают вывод, что, если практика узаконена только сейчас, то конфискация денег Дмитрия Захарченко и его близких произошла незаконно. Следовательно, решение Никулинского суда необходимо отменить, а само дело подлежит пересмотру.



Справка:



Дмитрий Захарченко, тогда полковник МВД, был арестован в сентябре 2016 года. В ходе обысков у него дома и в квартирах родственников нашли деньги в разной валюте. Общая сумма составила 8,5 миллиардов рублей.



Несколько месяцев спустя, в декабре 2017-го, суд постановил изъять у Захарченко и его семьи найденные деньги, 27 объектов недвижимости, 4 машины и золотой слиток. Все должно было уйти в доход государства.



Ни сам Захарченко, ни следствие не смогли дать ответ на вопрос, откуда взялись деньги. В июне 2019-го его приговорили к 13 годам лишения свободы. Штраф составил 117 миллионов рублей. К январю 2021 года было возбуждено еще одно уголовное дело. На сей раз, о получении взяток на сумму 1,4 миллиарда рублей. Гособвинение просит 17 лет колонии строгого режима.

