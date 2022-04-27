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    Гособвинение просит для экс-полковника Захарченко 17 лет колонии строгого режима

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    7 комментариев

    Прокуратура запросила для бывшего руководителя управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дмитрия Захарченко 17 лет колонии строгого режима. Об этом 27 апреля сообщает ТАСС.

    Экс-полковника Захарченко судят по делу о получении взяток на 1,4 млрд рублей.

    «Прошу назначить Захарченко наказание по совокупности преступлений и вынесенному ранее приговору в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима со штрафом 500 млн рублей», — сказал прокурор в ходе заседания в Пресненском суде Москвы.

    Захарченко уже был приговорен к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 117,99 млн рублей, лишен звания и госнаград. Позднее Мосгорсуд сократил ему приговорил на полгода.

    В октябре 2019 года Дмитрию Захарченко, получившему прозвище Захар Хитрый за хитроумные оперативные комбинации, назначили наказание в виде 12,5 лет колонии и штрафа в размере 117 миллионов рублей за воспрепятствование расследованию и получение взятки в 3,5 миллиона рублей в виде скидочной карты в сети рыбных ресторанов. Более 8,5 млрд рублей, изъятых у полковника и его близких осенью 2016 года, обратили в государственную собственность. Помимо денег он лишился золотого слитка, 11 квартир в центре Москвы, четырёх автомобилей, другого имущества, а также всех наград и звания полковника полиции.

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    Комментарии (7)

    vic_5e4cd1938d1a8
    Мало ...
    Другим "захарченко" должно стать страшно жить больше, чем на свою зарплату
    AlBerkut
    Интересно, а у него точно всё нашли, или Захар Хитрый так хитро припрятал основное, что и ему на сладкую жизнь, и детям-внукам-правнукам с жёнами, любовница и и содержанками хватит? 🤔
    266752848
    Лучше бы требовали отдать комнату денег на лечение детей которым собираем смсками🤔
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