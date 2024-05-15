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    Температура в Петербурге превысила норму, и так будет и дальше

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    После одиннадцати дней похолодания в Петербурге вчерашний теплый день позволил температуре превысить норму. Об этом 15 мая рассказывает главный синоптик города Александр Колесов. Превышение, по его словам, оказалось небольшое, всего 1,4 градуса, однако в дальнейшем положительная аномалия будет сохраняться и даже увеличиваться.

    В связи с переходом на периодическое протапливание Колесов показывает график среднесуточной температуры. Переход через плюс 8 в центре города произошёл даже раньше, чем прогнозировали синоптики перед длинными выходными.

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    «На графике видно повышение среднесуточной температуры в последнюю неделю, переход её через +8 гр. и дальнейший прогноз», — поясняет синоптик.

    В прогнозах на ближайшие дни — теплая и сухая погода с высокой среднесуточной температурой, поэтому планомерное отключение отопления вполне уместно.

    «А некоторые возможные колебания температуры в отдельные дни уже не должны испортить общую картину», — резюмирует Колесов.

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