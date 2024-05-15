Температура в Петербурге превысила норму, и так будет и дальше

После одиннадцати дней похолодания в Петербурге вчерашний теплый день позволил температуре превысить норму. Об этом 15 мая рассказывает главный синоптик города Александр Колесов. Превышение, по его словам, оказалось небольшое, всего 1,4 градуса, однако в дальнейшем положительная аномалия будет сохраняться и даже увеличиваться.

В связи с переходом на периодическое протапливание Колесов показывает график среднесуточной температуры. Переход через плюс 8 в центре города произошёл даже раньше, чем прогнозировали синоптики перед длинными выходными.

