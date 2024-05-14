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    В Петербурге определились, когда перейдут на периодическое протапливание

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    Петербург приступает к завершению отопительного сезона. С 12:00 часов 15 мая город перейдет на периодическое протапливание.

    Как сообщили в городской администрации 14 мая, такое распоряжение подписал глава комитета по энергетике Станислав Протасов.

    Оно означает, что ресурсоснабжающие предприятия прекратят регулярное отопление и перейдут к периодическому. Подавать тепло в социальные учреждения они продолжат. «Решение о полном завершении отопительного сезона будет принято в ближайшее время с учетом прогноза погоды, свидетельствующем о планомерном потеплении», — говорят в Смольном. Кроме того, чиновники напоминают, что у жилищников есть возможность ограничить теплоснабжение дома с помощью погодного регулирования.

    На майских праздниках две ночи в Петербурге подарили отрицательные температуры. Главный синоптик города Александр Колесов сообщил, что в XXI веке такое наблюдалось только в 2017 году. Однако на этой неделе началось заметное потепление.


    Напомним, периодическое протапливание прошлой осенью началось 2 октября, а на регулярное отопление город перешел 6 октября.

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