В Петербурге определились, когда перейдут на периодическое протапливание

Петербург приступает к завершению отопительного сезона. С 12:00 часов 15 мая город перейдет на периодическое протапливание.



Как сообщили в городской администрации 14 мая, такое распоряжение подписал глава комитета по энергетике Станислав Протасов.

Оно означает, что ресурсоснабжающие предприятия прекратят регулярное отопление и перейдут к периодическому. Подавать тепло в социальные учреждения они продолжат. «Решение о полном завершении отопительного сезона будет принято в ближайшее время с учетом прогноза погоды, свидетельствующем о планомерном потеплении», — говорят в Смольном. Кроме того, чиновники напоминают, что у жилищников есть возможность ограничить теплоснабжение дома с помощью погодного регулирования.



На майских праздниках две ночи в Петербурге подарили отрицательные температуры. Главный синоптик города Александр Колесов сообщил, что в XXI веке такое наблюдалось только в 2017 году. Однако на этой неделе началось заметное потепление.





Напомним, периодическое протапливание прошлой осенью началось 2 октября, а на регулярное отопление город перешел 6 октября.