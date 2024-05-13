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    Дождались. В Петербург идет майская жара — до +20 градусов

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    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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    В Петербург наконец приходит долгожданное тепло. Понедельник, 13 мая, предварительно, станет самым облачным и холодным днем на рабочей неделе — дальше температура будет только расти, прогнозирует специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус.

    «Начиная со вторника, за погоду будет отвечать антициклон, который уменьшит плотность облаков, понизит вероятность осадков и поспособствует дальнейшему росту температуры, которая выйдет на максимум в середине недели. Исключением станет только четверг, когда на фоне высокого давления регион своим краем заденет холодный атмосферный фронт, который усилит ветер и немного ограничит дневной прогрев», — говорит синоптик.

    13 мая будет облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Днем температура поднимется до +11…+13 градусов. Ветер северо-западный 3–8 м/с.

    Ночью во вторник, 14 мая, будет около +8. Дневная температура вырастет до +19 градусов, ожидается переменная облачность, без осадков. Северо-западный ветер ослабнет до 1–6 м/с.

    В среду, 15 мая, также без осадков и переменная облачность. Ночью — в районе +7…+9 градусов, дневная температура вырастет до +21. Ветер западный 3–8 м/с.

    В ночь на четверг, 16 мая, будет +9…+11 градусов. Днем столбики термометров покажут около +20. Ветер западный 5–10 м/с, порывистый.

    В пятницу, 17 мая, сохранится примерно такая же погода. Ночью — до +10 градусов, днем — около +19. Ветер северо-западный 3–8 м/с.

    Атмосферное давление всю неделю останется в районе 765–768 мм рт. ст., что выше нормы.

    По предварительному прогнозу, в выходные пройдут кратковременные и локальные дожди, а температура будет меняться в пределах +16…+21 градусов, что немного выше климатической нормы.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

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