Дождались. В Петербург идет майская жара — до +20 градусов

В Петербург наконец приходит долгожданное тепло. Понедельник, 13 мая, предварительно, станет самым облачным и холодным днем на рабочей неделе — дальше температура будет только расти, прогнозирует специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус.

«Начиная со вторника, за погоду будет отвечать антициклон, который уменьшит плотность облаков, понизит вероятность осадков и поспособствует дальнейшему росту температуры, которая выйдет на максимум в середине недели. Исключением станет только четверг, когда на фоне высокого давления регион своим краем заденет холодный атмосферный фронт, который усилит ветер и немного ограничит дневной прогрев», — говорит синоптик.

13 мая будет облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Днем температура поднимется до +11…+13 градусов. Ветер северо-западный 3–8 м/с.

Ночью во вторник, 14 мая, будет около +8. Дневная температура вырастет до +19 градусов, ожидается переменная облачность, без осадков. Северо-западный ветер ослабнет до 1–6 м/с.



В среду, 15 мая, также без осадков и переменная облачность. Ночью — в районе +7…+9 градусов, дневная температура вырастет до +21. Ветер западный 3–8 м/с.

