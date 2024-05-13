Как холоден май. Погода «побаловала» Петербург температурным антирекордом

Майское похолодание с морозом и снегом накрыло в минувшие праздники большую часть России, и Петербург не стал исключением. Главный синоптик города Александр Колесов 13 мая рассказал, насколько холодной была погода в сравнении с предыдущими годами.



Две ночи на майских отметились отрицательной температурой: 8 и 9 мая заморозки наблюдались в центре города. В этом веке такое в Петербурге наблюдалось только в 2017 году — с 9 по 12 мая. В конце прошлого столетия несколько ночей с «минусом» было в холодном мае 1999 года.