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    Как холоден май. Погода «побаловала» Петербург температурным антирекордом

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    Майское похолодание с морозом и снегом накрыло в минувшие праздники большую часть России, и Петербург не стал исключением. Главный синоптик города Александр Колесов 13 мая рассказал, насколько холодной была погода в сравнении с предыдущими годами.

    Две ночи на майских отметились отрицательной температурой: 8 и 9 мая заморозки наблюдались в центре города. В этом веке такое в Петербурге наблюдалось только в 2017 году — с 9 по 12 мая. В конце прошлого столетия несколько ночей с «минусом» было в холодном мае 1999 года.

    Именно в 1999-м отмечена самая холодная первая декада мая за последние десятилетия — со средней температурой в +3 градуса. Холоднее было только в далеких 1941-м и 1942 годах (+2,4 и +2 соответственно). Начало прошлого и конец позапрошлого века в сравнение не берутся из-за разницы в климате: холодных периодов весной тогда было намного больше, отметил Колесов.

    В нынешнем веке холоднее всего было в первой декаде мая 2017 года — +5,7 градуса. 2024 год примостился сразу за ним со средней температурой в +6 градусов.

    Если сравнивать по дням, 1999-й снова выйдет в лидеры, а вот 2017-й и 2024-й будут меняться в зависимости от конкретных дат. Так, выходные с 9 по 12 мая в 2017-м были холоднее: +3,1 градуса против нынешних +6,4 (а в 1999-м было +1,8). А вот период с 6 по 9 мая в 2024-м выдался самым холодным в этом веке (+3,5 градуса), приблизившись к +3 градусам 1999-го. В 2017 году в это время было +4,7.

    После такого петербуржцы наконец смогут согреться уже на этой неделе. Температура будет постепенно расти и уже в среду перевалит за +20 градусов.

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