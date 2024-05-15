«Отток капитала никому не нужен»: глава ЦБ выразила обеспокоенность из-за изъятия акций Соликамского завода

Изъятие акций у российских инвесторов может вызвать отток капитала за границу и подорвать доверие к отечественному фондовому рынку. Такое мнение высказала глава Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая на конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок 2024».

Комментируя решение об изъятии у инвесторов акций Соликамского магниевого завода, Набиуллина выразила «серьезную обеспокоенность ситуацией».

«Защита прав инвесторов и добросовестных приобретателей акций через организованные торги — краеугольный камень доверия инвесторов к финансовому и фондовому рынку. Без этого ни о каком двукратном росте капитализации рынка говорить невозможно.

