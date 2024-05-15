«Отток капитала никому не нужен»: глава ЦБ выразила обеспокоенность из-за изъятия акций Соликамского завода

Изъятие акций у российских инвесторов может вызвать отток капитала за границу и подорвать доверие к отечественному фондовому рынку. Такое мнение высказала глава Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая на конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок 2024».
Комментируя решение об изъятии у инвесторов акций Соликамского магниевого завода, Набиуллина выразила «серьезную обеспокоенность ситуацией».
«Защита прав инвесторов и добросовестных приобретателей акций через организованные торги — краеугольный камень доверия инвесторов к финансовому и фондовому рынку. Без этого ни о каком двукратном росте капитализации рынка говорить невозможно.
Прецедент (с изъятием акций. — Прим. ред.), конечно, нас беспокоит [...], потому что может вызвать отток капитала на зарубежные площадки. Будут тогда структурировать наши граждане эти сделки на зарубежных площадках, неся риск зарубежных юрисдикций. Этот отток капитала никому не нужен.
В законе прописаны все нормы, касающиеся защиты добросовестных приобретателей на организованных торгах. И очень важно, чтобы и правоприменительная практика была соответствующей. Сейчас дело рассматривается в судах, Центральный банк занимает активную позицию», — добавила Эльвира Набиуллина (цитата по РБК).
Ранее стало известно, что Банк России встал на защиту прав миноритариев Соликамского магниевого завода, акции которых были изъяты по иску Генеральной прокуратуры.