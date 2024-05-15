ЦБ встал на защиту миноритариев. Регулятор оспорил изъятие акций Соликамского магниевого завода по иску Генпрокуратуры

Банк России встал на защиту прав миноритариев Соликамского магниевого завода, акции которых были изъяты по иску Генеральной прокуратуры. Регулятор возражает против обращения в доход государства ценных бумаг, которые были куплены инвесторами на бирже, поскольку это может подорвать доверие к процедуре организованных торгов.
Центробанк подал жалобу на решение Арбитражного суда Пермского края 13 мая, следует из электронной картотеки арбитражных дел. Первой на это обратила внимание газета «Коммерсантъ».
Крупнейший в России производитель магния, Соликамский магниевый завод, стал одним из первых предприятий, национализированных по искам Генпрокуратуры с тех пор, как та начала массово оспаривать итоги приватизации компаний из разных регионов. По мнению надзорного ведомства, в отношении них процедура была проведена с нарушениями. По этой причине в октябре 2021 года прокуратура потребовала изъять в собственность государства 89,5% акций завода у их владельцев. В мае 2022 года суд удовлетворил это требование.
Второй этап национализации произошел в 2024 году. 2 апреля суд удовлетворил иск ведомства об изъятии акций более чем у 2,3 тысяч миноритарных акционеров предприятия. Своих ценных бумаг лишились даже те, кто приобрел их на бирже, хотя против этого возражал Центробанк. Суд согласился с тем, что, раз государство незаконно перестало владеть акциями, все последующие сделки с ними тоже незаконны.
По искам Генпрокуратуры суды обратили в собственность государства десятки компаний, в том числе петербургские АО «КЦТЛ», «Рольф Эстейт Санкт-Петербург», группу компаний «Эфес Северной верфи», «Машиностроение Северной верфи», «Инструмент-СВ», «Норд-Вест СВ», «Нива-СВ», а также «Завод Горэлтех». Недавно список кейсов пополнил производитель макаронных изделий «Макфа».
ЦБ вступился за миноритариев в суде впервые. До этого апелляцию на решение по Соликамскому магниевому заводу подала Московская биржа. При этом финансовые власти ранее уже выражали обеспокоенность ситуацией с изъятием бумаг у миноритариев. В частности, заместитель министра финансов Иван Чебесков говорил, что не все решения судов по таким делам «имеют под собой правовую основу» и Минфин анализирует ситуацию.