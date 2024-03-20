Били по аграриям на юге, отозвалось в Петербурге. Государство забрало взрывозащитный «Завод Горэлтех»

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Крупный петербургский завод по производству взрывозащищенного оборудования «Горэлтех» сменил собственника 75% долей с частной фирмы на Росимущество. Предыдущим совладельцем предприятия был известный московский бизнесмен Максим Каганский. Долю в бизнесе у него изъяли по требованию Генпрокуратуры. Пикантный момент — оставшиеся 25% завода, поставляющего оборудование крупнейшим российским нефтяным компаниям, все ещё принадлежат немцам.



Завод «Горэлтех» разрабатывает и производит взрывозащищенное электрооборудование для предприятий России и стран СНГ. У него три производственные площадки: под Петербургом (в Новосаратовке), в Тюмени и в Алма-Ате, а также семь филиалов в России, Казахстане и Белоруссии. Общая площадь его производственных и технологических объектов составляет 30 тыс. кв. м. Компания ежегодно исправно платила акционерам дивиденды, в последний раз 187 млн рублей.



Основное юрлицо предприятия зарегистрировано в Петербурге в 2004 году. Наиболее свежая информация о финансовых показателях ООО «Завод Горэлтех» в открытых источниках ограничивается 2020 годом. По данным СПАРК, в коронавирусном году производитель показал выручку в 3,2 млрд рублей, а чистую прибыль — 479 миллионов. По последним данным, в компании работали 741 человек. Организация поставляет оборудование «Газпрому», «Лукойлу», «Роснефти», «Башнефти», «Сибуру», «Сургутнефтегазу» и «Росатому». Нетрудно догадаться, по каким причинам она внесена в санкционный список Украины и сейчас не раскрывает финансовые результаты.



В составе ее владельцев 4 марта произошли изменения. 75-процентная доля в уставном капитале перешла в управление Росимущества. Казалось бы, все признаки национализации стратегически важного предприятия налицо, однако оставшиеся 25% продолжают принадлежать немецкой компании R.Stahl. Это ведущий международный поставщик оборудования и решений в области взрывозащиты. В состав учредителей «Горэлтеха» он вошел в 2016 году, и с тех пор его доля не менялась. Российское юрлицо было эксклюзивным дистрибьютором и производственным партнером немецкой фирмы на территории РФ и Республики Беларусь. В 2020 году гендиректором «Горэлтеха» стал Юрий Симаков, ранее трудившийся региональным директором по продажам R.Stahl в СНГ. После санкций февраля 2022 года компания приостановила размещение новых заказов на оборудование R.Stahl и выставление коммерческих предложений. Сейчас она предлагает клиентам ряд импортозамещенных решений. Каким образом в таких условиях немцы сейчас могут влиять на работу «Горэлтеха» — можно только догадываться. Даже продать свою долю им будет непросто с новыми правилами — только через решение правительственной комиссии и с зачислением денег от продажи на спецсчет.

Работа у предприятия, тем не менее, явно есть — на сайтах объявлений размещены как минимум девять вакансий, в том числе слесари и сверловщики в Тюмени, а также инженер-конструктор под Петербургом. История частичной национализации «Горэлтеха» нетривиальна. Она связана с зарегистрированной в Краснодарском крае компанией «Глобал инвест», которая вошла в состав учредителей предприятия в июле 2021 года с долей 34,88%. За пару месяцев до вхождения во взрывозащитный бизнес фирма сменила название. Ранее она называлась «Каневской молочник». Постепенно она наращивала долю и в начале февраля 2022 года увеличила ее до 75%.



На момент приобретения доли в «Горэлтехе» «Глобал инвест» принадлежала Фаине Шевченко и Тамаре Нор-Аревян. В марте 2022 года последняя передала 50% долей предпринимателю Алексею Щекину, оставив себе только 25%. Последним частным собственником компании стал известный московский бизнесмен, владелец группы компаний «Карельские рыбные заводы» и сети фитнес-клубов Pride Fitness Максим Каганский. В контур его многопрофильного бизнеса 100% долей «Глобал инвест» вписались не так давно — 16 ноября 2023 года.

Продираясь через череду корпоративных споров, которые не оставляют «Глобал инвест» по сей день, «Фонтанке» удалось найти тот самый судебных процесс, в результате которого компанию передали Росимуществу. Заместитель генпрокурора РФ 23 ноября 2023 года обратился в Каневской районный суд Краснодарского края с иском к 32 ответчикам. Среди них 22 гражданина, включая Шевченко, Нор-Аревян, Щекина и Каганского, и 10 компаний, в том числе «Глобал инвест». «Завод Горэлтех» привлекался к делу в качестве третьего лица вместе с двумя десятками других организаций.



Генпрокуратура потребовала изъять в собственность государства имущество у лиц, связанных с одним из самых крупных агрохолдингов на юге страны — концерном «Покровский», и, вероятно, у новых собственников, которым эти лица успели имущество передать. Те, по версии надзорного ведомства, владели им незаконно.

«Были установлены неправомерное завладение земельным фондом сельскохозяйственного и аграрного назначения Южного федерального округа и последующая легализация преступного дохода, полученного от его использования. Генпрокуратура уточнила исковые требования в связи с выявлением новых активов, полученных ими в нарушение законодательства о противодействии коррупции», — сообщал ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах Ростовской области.

В начале февраля Каневской райсуд удовлетворил требование. Представители ответчиков подали несколько жалоб. С 11 марта их поступило аж семь штук, следует из данных электронной картотеки.



С концерном «Покровский» Генпрокуратура разобралась еще в октябре 2023 года. Как писал «Коммерсант», суд обратил в доход государства имущество бенефициаров агрохолдинга — бизнесмена Андрея Коровайко и его партнера Аркадия Чебанова, а также аффилированных с ними 94 предприятий, оцениваемых в 100 млрд рублей (по другим оценкам — в 500 миллиардов). Суть претензий — бизнес Коровайко строился на коррупционных доходах, полученных во время работы в полномочном представительстве президента в ЮФО в 2001–2004 годах. Сначала он занимал там должность федерального инспектора, а затем главного советника управления по работе с органами власти субъектов и органами местного самоуправления. Генпрокуратура посчитала, что именно тогда бывший чиновник использовал свое положение, в то время как его родственники покупали доли в аграрных предприятиях.



«Сделки с коррупционным имуществом ничтожны, так как они противоречат основам правопорядка и нравственности», — цитировала пресса исковое заявление.



Представители Коровайко опровергали доводы ведомства, что тот занимался предпринимательством во время работы в полпредстве, и утверждали, что его родственники покупали активы на свои деньги. В то же время бизнесмен вместе со своим деловым партнером Чебановым находятся в международном розыске. Их обвиняют в организации межрегионального преступного сообщества, вымогательстве и мошенничестве.



По схожему принципу суд в Петербурге в феврале национализировал автодилера «Рольф». Претензии Генпрокуратуры сводились к тому, что основатель группы компаний Сергей Петров, будучи депутатом Госдумы, продолжил нелегально владеть и управлять бизнесом, используя активы в нарушение законодательства о противодействии коррупции.



Аналогичная история сейчас развивается в судах Петербурга: Генпрокуратура требует взыскать с бывших сотрудников Управделами президента 1,3 млрд рублей. До этого в Петербурге в собственность государства перешли активы портовой компании АО КЦТЛ и порта «Бронка». Там претензии сводились к незаконной приватизации в 90-е годы и к незаконным заработкам при исполнении подрядов Управделами президента.

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

