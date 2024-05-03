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    29 мая — круглый стол «Классы жилья в Петербурге: от эконома до элиты и обратно»

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    За последние годы в сегменте массового жилья количество проектов эконом-класса (или стандартного жилья) сократилось, и большинство жилых комплексов позиционируются как комфорт-класс. При этом рынок дорогого жилья бизнес-класса и премиального сегмента не растет. Как происходит перераспределение жилья между классами — обсудим на круглом столе.

    Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:

    • Как трансформируется рынок жилья с точки зрения классов?
    • Почему с рынка уходит эконом-класс? Нужен ли он покупателям с учетом выросших цен на жилье?
    • Какие вариации существуют внутри комфорт-класса? Все ли комфорт, что им называется? Каковы основные параметры комфорт-класса сегодня?
    • Различия между классами: эконом и комфорт, комфорт и бизнес, бизнес и элита — в чем, кроме цены?
    • Стираются ли границы между классами. Какие элементы более дорогих классов появляются в жилье комфорт-класса?
    • Прогнозы развития рынка по классам жилья.

    К участию приглашаются девелоперские компании и агентства недвижимости.

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру».

    Круглый стол пройдет в 12:00 29 мая 2024 года.

    По вопросам участия обращаться:

    Ольга Карпусь, +7(921) 902–69–91, ok@fontanka.ru

    План мероприятий

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