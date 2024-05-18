Ожогами ребенка заинтересовался СК в Петербурге. Мать посадила девочку на плиту

Полуторагодовалая девочка оказалась в больнице с ожогами 18 мая. Следственный комитет проводит доследственную проверку.



О проверке сообщает пресс-служба СК. Установлено, что мать девочки посадила ее на плиту, но без умысла навредить — она думала, что поверхность уже остыла. Ребенок закричал, женщина сразу повезла дочь в больницу. В настоящее время жизни девочки ничего не угрожает.

По данным «Фонтанки», в больнице девочка оказалась накануне вечером. У ребенка ожоги на левом бедре и левой ягодице. Плита, которая нанесла травмы, индукционная — такие быстро нагреваются и быстро остывают.