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    Ожогами ребенка заинтересовался СК в Петербурге. Мать посадила девочку на плиту

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    Полуторагодовалая девочка оказалась в больнице с ожогами 18 мая. Следственный комитет проводит доследственную проверку.

    О проверке сообщает пресс-служба СК. Установлено, что мать девочки посадила ее на плиту, но без умысла навредить — она думала, что поверхность уже остыла. Ребенок закричал, женщина сразу повезла дочь в больницу. В настоящее время жизни девочки ничего не угрожает.

    По данным «Фонтанки», в больнице девочка оказалась накануне вечером. У ребенка ожоги на левом бедре и левой ягодице. Плита, которая нанесла травмы, индукционная — такие быстро нагреваются и быстро остывают.

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