В Шушарах у водителя угнали такси. Пьяного авантюриста задержали через три минуты

Самый короткий угон зафиксировали полицейские в Пушкинском районе Петербурга. Лихач завладел чужой машиной всего на три минуты.
Петербургская полиция
Об угоне такси в Шушарах сообщает пресс-служба
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Самый короткий угон зафиксировали полицейские в Пушкинском районе Петербурга. Лихач завладел чужой машиной всего на три минуты.
Петербургская полиция
Об угоне такси в Шушарах сообщает пресс-служба
В прошлом у
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