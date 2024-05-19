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    В Шушарах у водителя угнали такси. Пьяного авантюриста задержали через три минуты

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    Самый короткий угон зафиксировали полицейские в Пушкинском районе Петербурга. Лихач завладел чужой машиной всего на три минуты.

    Петербургская полиция

    Об угоне такси в Шушарах сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 19 мая. Накануне днём на Первомайской улице водитель отошел от «КИА Рио», оставив внутри ключ зажигания. Пустой автомобиль заметил нетрезвый пешеход, он и сел за руль, но далеко уехать не успел. Через три минуты его остановили сотрудники ГИБДД.

    В прошлом у 40-летнего безработного из Шушар несколько судимостей, среди которых грабежи, кража и разбой. Мужчина уже лишен прав, за что получил административный протокол за управление транспортным средством без документов. Возбуждено уголовное дело об угоне.

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