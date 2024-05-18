Директор пылающего производства полиэтилена: «Не до разговоров!»

В Приморском районе, на Автобусной улице, вечером 18 мая загорелось помещение филиала производственного объединения имени Губкина. Оно занимается изготовлением полиэтиленовых пленок.
Михаил Чуль / «Фонтанка.ру»
МЧС Петербурга и Ленобласти уточняет, что горит железобетонное здание для хранения полиэтилена. По состоянию на 19:30 горение происходит на площади в 400 квадратных метров. За час до этого речь шла о 100 квадратных метрах. Сведений о пострадавших нет. К ликвидации пожара привлечено семь единиц техники и 30 пожарных.
Генеральный директор производственного объединения имени Губкина Александр Кауров отказался общаться с журналистами. На фоне был слышен сильный шум.
«Мне сейчас не до разговоров с «Фонтанкой»!» — сказал Кауров.
МЧС России
Компания занимается производством пленок с 1996 года, у нее 10 промышленных линий и суммарная производительность 35 тонн полиэтилена в сутки.
Основное здание на Автобусной, 3, площадью свыше 11 тыс. квадратных метров принадлежит ООО «Коломяги» (основной владелец ООО «СПИК», подконтрольное семье предпринимателя Сергея Бодрунова). Им, в свою очередь, управляет ООО «Монетная», директор которого Наталья Любивая отказалась комментировать ситуацию с пожаром.