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    Автобусы меняют маршруты из-за пожара на Автобусной улице

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    Комитет по транспорту сообщил, что изменены маршруты некоторых автобусов в Приморском районе, в объезд участка на Автобусной улице. Сейчас там горит промышленное здание, где хранился полиэтилен. Площадь возгорания превысила 400 квадратных метров. Чёрный дым виден в нескольких районах города.

    читатель «Фонтанки»

    Из-за невозможности проезда по Автобусной улице изменены трассы автобусных маршрутов № 40 и 127.

    Автобус № 40 будет следовать от Автобусного переулка через Ново-Никитинскую улицу, Шуваловский проспект, Парашютную улицу, Долгоозерную и далее по своей обычной трассе. По такому же маршруту будет объезд и в противоположную сторону.

    Автобус № 127 направят в объезд по такой же линии — через Ново-Никитинскую и Шуваловский проспект и т. д.

    Ранее читатели «Фонтанки» обратили внимание на столб черного дыма в Приморском районе.

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