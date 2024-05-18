Автобусы меняют маршруты из-за пожара на Автобусной улице

Комитет по транспорту сообщил, что изменены маршруты некоторых автобусов в Приморском районе, в объезд участка на Автобусной улице. Сейчас там горит промышленное здание, где хранился полиэтилен. Площадь возгорания превысила 400 квадратных метров. Чёрный дым виден в нескольких районах города.
читатель «Фонтанки»
Из-за невозможности проезда по Автобусной улице изменены трассы автобусных маршрутов
Автобус № 40 будет следовать от Автобусного переулка через Ново-Никитинскую улицу, Шуваловский проспект, Парашютную улицу, Долгоозерную и далее по своей обычной трассе. По такому же маршруту будет объезд и в противоположную сторону.
Автобус № 127 направят в объезд по такой же линии — через Ново-Никитинскую и Шуваловский проспект и т. д.
Ранее читатели «Фонтанки» обратили внимание на столб черного дыма в Приморском районе.