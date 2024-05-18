В горящем цехе в Приморском районе обвалилась крыша. Огнем охвачено уже 600 квадратных метров

В охваченном огнем промышленном здании на Автобусной улице обвалилась крыша. Запечатлевшее этот момент видео прислал в редакцию читатель «Фонтанки» вечером 18 мая.
Ранее МЧС по Петербургу и Ленобласти сообщало, что загорелся цех для хранения полиэтилена.
читатель «Фонтанки»
Горение происходит на площади порядка 600 квадратных метров. Чёрный дым виден в нескольких районах Петербурга. Изменены маршруты автобусов в Приморском районе, проходившие через участок Автобусной улицы, который стал опасным из-за пожара.
МЧС России
Ранее «Фонтанка» писала о том, что загорелось помещение филиала производственного объединения имени Губкина, оно занимается производством полиэтиленовых пленок.