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    В горящем цехе в Приморском районе обвалилась крыша. Огнем охвачено уже 600 квадратных метров

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    3 комментария

    В охваченном огнем промышленном здании на Автобусной улице обвалилась крыша. Запечатлевшее этот момент видео прислал в редакцию читатель «Фонтанки» вечером 18 мая.

    Ранее МЧС по Петербургу и Ленобласти сообщало, что загорелся цех для хранения полиэтилена.

    читатель «Фонтанки»

    Горение происходит на площади порядка 600 квадратных метров. Чёрный дым виден в нескольких районах Петербурга. Изменены маршруты автобусов в Приморском районе, проходившие через участок Автобусной улицы, который стал опасным из-за пожара.

    МЧС России

    Ранее «Фонтанка» писала о том, что загорелось помещение филиала производственного объединения имени Губкина, оно занимается производством полиэтиленовых пленок.

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