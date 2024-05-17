Киберматрешка и маска позора. Как ИИ создал музей в Петербурге

17 мая 2024 года в Петербурге, в здании бывшего Варшавского вокзала, начал работу музей «Арт и Факты» (МАФ) — первый в России, созданный в соавторстве с искусственным интеллектом. Он развивает идею кабинетов редкостей, популярных в XVI-XVII веке.



Коллекция музея раскрывает разные грани познания: от чудес живой природы до ультрасовременных технологий. Здесь можно увидеть оригинальные средневековые маски позора и премиальный кирпич Lego из чистого золота, деревянные сандалии «гэта», которые носили японские гейши, и самый маленький в мире велосипед, пообщаться с роботом и киберматрешкой.



— МАФ стал первым музеем, концепция и наполнение которого составлены искусственным интеллектом в равноценном партнерстве с человеком. ИИ объединил в себе функции исследователя, проанализировавшего огромное количество данных, и соавтора контента. Мы советуемся с ним по самым разным вопросам: как представить экспонат, какой аромат нужно использовать, какие экскурсии проводить, — отметила Валентина Суднишникова, соучредитель музея.



Слоган музея — «Искусство познавать». В его экспозиции посетители должны включить все чувства, даже обоняние: специально подобранные ароматы вызывают нужные ассоциации и эмоции.

