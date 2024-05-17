Киберматрешка и маска позора. Как ИИ создал музей в Петербурге

17 мая 2024 года в Петербурге, в здании бывшего Варшавского вокзала, начал работу музей «Арт и Факты» (МАФ) — первый в России, созданный в соавторстве с искусственным интеллектом. Он развивает идею кабинетов редкостей, популярных в XVI-XVII веке.
Коллекция музея раскрывает разные грани познания: от чудес живой природы до ультрасовременных технологий. Здесь можно увидеть оригинальные средневековые маски позора и премиальный кирпич Lego из чистого золота, деревянные сандалии «гэта», которые носили японские гейши, и самый маленький в мире велосипед, пообщаться с роботом и киберматрешкой.
— МАФ стал первым музеем, концепция и наполнение которого составлены искусственным интеллектом в равноценном партнерстве с человеком. ИИ объединил в себе функции исследователя, проанализировавшего огромное количество данных, и соавтора контента. Мы советуемся с ним по самым разным вопросам: как представить экспонат, какой аромат нужно использовать, какие экскурсии проводить, — отметила Валентина Суднишникова, соучредитель музея.
Слоган музея — «Искусство познавать». В его экспозиции посетители должны включить все чувства, даже обоняние: специально подобранные ароматы вызывают нужные ассоциации и эмоции.
В общей сложности здесь представлено свыше 100 различных экспонатов, и этот список постоянно пополняется. Бюджет проекта уже превышает 150 млн. рублей.
«Я уверена, что МАФ войдет в список самых интересных и посещаемых музеев нашего города, музеев новой туристской географии, — прокомментировала временно исполняющая обязанности председателя комитета по туризму Санкт-Петербурга Нана Гвичия. — Неотъемлемой частью МАФ является искусственный интеллект, а его продукты сейчас особенно важны для развития семейного туризма».
Проект реализован при непосредственном участии IT-компании «Аллио» — резидента инновационного центра «Сколково». Музей разместился на территории VOKZAL 1853, в здании бывшего Варшавского вокзала (наб. Обводного канала, 118°С), и занимает более 1200 квадратных метров.
«Концепция пространства «Vokzal 1853» изначально предполагает синтез истории и современности, — пояснил генеральный директор пространства VOKZAL 1853 Никита Улыбин. — Музей «Арт и Факты» идеально дополнил заданный вектор».
Приобрести билеты можно на сайте maf.museum.
Фото предоставлены пресс-службой музея. Автор фотографий — Мария Шерих.
ИП Истомин Никита Алексеевич, ИНН 290115838909, 2SDnjcq1EBB