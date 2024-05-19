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    Сотрудник МЧС умер во время соревнований силачей в Тюмени

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    Сотрудник МЧС скончался на спортивном мероприятии в Тюмени. Мужчина был в отличной физической форме и никогда не жаловался на здоровье, пишет 19 мая 72.RU.

    72.RU

    Трагедия произошла накануне на соревнованиях «Тюмень сильная» на Севастопольской улице. Мужчина несколько раз поднял большой вес, а затем отошёл в сторону и рухнул на землю. Дежурившие на мероприятии медики пытались реанимировать спортсмена, но безуспешно.

    Источник портала отметил, что мужчина был сотрудником МЧС и на различных соревнованиях представлял именно это ведомство. Он был здоров и никогда не выказывал никаких жалоб. По неподтвержденным данным, причиной смерти могла стать остановка сердца.

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