Сотрудник МЧС умер во время соревнований силачей в Тюмени

Сотрудник МЧС скончался на спортивном мероприятии в Тюмени. Мужчина был в отличной физической форме и никогда не жаловался на здоровье, пишет 19 мая 72.RU.
Трагедия произошла накануне на соревнованиях «Тюмень сильная» на Севастопольской улице. Мужчина несколько раз поднял большой вес, а затем отошёл в сторону и рухнул на землю. Дежурившие на мероприятии медики пытались реанимировать спортсмена, но безуспешно.
Источник портала отметил, что мужчина был сотрудником МЧС и на различных соревнованиях представлял именно это ведомство. Он был здоров и никогда не выказывал никаких жалоб. По неподтвержденным данным, причиной смерти могла стать остановка сердца.