11½ портфелей. Кто из генералов Минобороны входит в команду Шойгу

Министр обороны Андрей Белоусов начал знакомиться с оставленным ему «наследством». Военные эксперты и блогеры соревнуются в версиях, кто из замов уйдет в ближайшее время. По процедуре к увольнению или назначению руководителей такого уровня представляет министр, а утверждает президент. Перспективы генералов становятся более понятны, если заглянуть в «анамнез».
Обращаем ваше внимание, что оригинальная версия этого материала была опубликована «Фонтанкой» 15 мая. Подробный разбор читайте в статье «Эти — всё, кто останется после него? Кому из генералов Шойгу предрекают уход из Минобороны».