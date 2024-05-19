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    11½ портфелей. Кто из генералов Минобороны входит в команду Шойгу

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    Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
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    Министр обороны Андрей Белоусов начал знакомиться с оставленным ему «наследством». Военные эксперты и блогеры соревнуются в версиях, кто из замов уйдет в ближайшее время. По процедуре к увольнению или назначению руководителей такого уровня представляет министр, а утверждает президент. Перспективы генералов становятся более понятны, если заглянуть в «анамнез».

    Обращаем ваше внимание, что оригинальная версия этого материала была опубликована «Фонтанкой» 15 мая. Подробный разбор читайте в статье «Эти — всё, кто останется после него? Кому из генералов Шойгу предрекают уход из Минобороны».

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    Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

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