Эти — всё, кто останется после него? Кому из генералов Шойгу предрекают уход из Минобороны

На фото: начальник Генштаба Валерий Герасимов и первый замминистра обороны Руслан Цаликов Фото: Михаил Метцель/ТАСС Поделиться Поделиться





Андрей Белоусов в статусе министра обороны 15 мая проведет свое первое совещание с руководящим составом. С момента его выдвижения на позицию Сергея Шойгу профильные телеграм-каналы соревнуются в версиях, кто уйдет, а кого «уйдут» из заместителей главы ведомства. Называются имена уже якобы написавших заявление по собственному. Реже звучат фамилии тех, кто наверняка сохранит должность. И почти совсем не упоминается такой нюанс, как указ о частичной мобилизации, который ставит временной заслон тем, кто хочет покончить с военной службой. Впрочем, для увольнения со службы высочайших офицеров этот указ не может служить серьезным препятствием.



До прихода в оборонное ведомство Шойгу заместителей министров было девять. К концу его 12-летнего правления — их по штатному расписанию двенадцать. Один, ставленник Сергея Кужугетовича Тимур Иванов, уже под арестом. Рассказываем, какая судьба может ожидать остальных замов. Цаликов Руслан Хаджисмелович

Цаликов Руслан Хаджисмелович

Первый заместитель министра обороны



Родом из Владикавказа, 67 лет. По образованию экономист, в начале 90-х возглавлял министерство финансов Северной Осетии.



Кандидат экономических наук. Действительный государственный советник 1-го класса — соответствует званию генерал армии. Фото: сайт Министерства обороны РФ Поделиться Поделиться





С момента не назначения Сергея Шойгу отставку Руслану Цаликову, первому заместителю, не предрек только самый ленивый блогер. И тут трудно спорить — уход близкого друга и многолетнего соратника логичен: вместе они создавали Министерство чрезвычайных ситуаций, вслед за ним Цаликов ушел в вице-губернаторы Подмосковья, ради него с поста первого зама пришлось подвинуться генералу армии Аркадию Бахину.

Профессиональный военный с опытом Второй чеченской Бахин курировал в том числе боевую подготовку Вооруженных сил. Он продержался на этой позиции до конца 2015 года (крымская операция была реализована при нем), а затем уступил место Цаликову. За последующие шесть лет был отстроен гигантский парк «Патриот» с «Партизанской деревней» и Главным храмом Вооруженных сил (непосредственно строительством занимался арестованный ныне Тимур Иванов), стали ежегодными форум-выставка «Армия» и международные «Армейские игры». Последние проводились даже в 2022 году. Прошлым летом была уже только «Армия-2023», анонсирован форум-выставка и на август 2024 года.



Сам Руслан Цаликов на посту первого зама в основном уделял внимание пиару, военной медицине, ему поступали особые поручения от министра Шойгу. Финансовая деятельность ведомства также была в сфере интересов Цаликова. Прогноз: Телеграм-каналы делятся достоверными слухами, что Руслан Цаликов уже написал «по собственному желанию». Собеседники «Фонтанки» это также допускают, обращая внимание на то, что указ о частичной мобилизации на него, как на гражданского служащего, не распространяется. Панков Николай Александрович

Панков Николай Александрович

Статс-секретарь — заместитель министра обороны.



Костромчанин, 69 лет. Срочную службу проходил в пограничных войсках.



Генерал армии в запасе. С 2011 года действительный государственный советник 1-го класса. Фото: сайт Министерства обороны РФ Поделиться Поделиться





В Министерстве обороны Николай Панков с 2001 года. Пришел вместе с министром Сергеем Ивановым. Первое время был начальником Управления делами, затем возглавил управление кадров. Кадровая сфера осталась за ним и после назначения заместителем министра. Курировал воспитательную работу и все образовательные учреждения. При министре Сердюкове сохранил свои позиции, в 2009 году перейдя в разряд федеральных госслужащих. В министерстве Сергея Шойгу только он, да еще главный финансист Татьяна Швецова остались со старых времен. За Панковым по-прежнему закреплены кадры, работа с личным составом, подбор офицеров на руководящие должности.



Николай Панков, очевидно, не человек Сергея Шойгу. Как не был он человеком Анатолия Сердюкова или Сергея Иванова. Более 20 лет его службы прошли в органах госбезопасности. В Министерство обороны он пришел с поста руководителя аппарата Совета безопасности. В 2013 году лично руководил строительством Национального центра управления обороны. Буквально дневал и ночевал на Фрунзенской набережной. Конгрессно-выставочная часть форума «Армия» — его фронт работы.



Прогноз: Телеграм-каналы также предрекают отставку Николая Панкова. Будучи офицером запаса, в условиях частичной мобилизации он может себе ее позволить. Однако собеседники «Фонтанки» сомневаются, что это произойдет в реальности. С его биографией бояться кадровых чисток ему незачем. В этом декабре Панкову исполняется 70 лет, но так как он находится на назначаемой президентом должности, на него предельный возраст не распространяется. Уйдет Панков или нет, зависит сугубо от его желания, состояния здоровья и воли тех, кто его сюда поставил.

Горемыкин Виктор Петрович

Горемыкин Виктор Петрович

Заместитель министра обороны — начальник Главного военно-политического управления



Родился в Подмосковье, 65 лет. Кадровый (во всех смыслах) военный, окончил танковое училище, Академии контрразведки и госслужбы.



Генерал-полковник. Заслуженный военный специалист Российской Федерации. Фото: сайт Министерства обороны РФ Поделиться Поделиться





Боевого опыта в биографии Виктора Горемыкина не значится. При Николае Панкове служил в Главном управлении кадров, которое и возглавил в 2009 году. «Чистокровный» кадровик. Один из самых незаметных заместителей министра обороны. Собственно, он и стал им только летом 2022 года. Его предшественник в прошлом августе скончался в результате продолжительной болезни.

Главное военно-политическое управление, фактически возрожденный институт военных комиссаров образца начала XX века, создавал Андрей Картаполов. Под него тогда была оформлена дополнительная позиция замминистра. Генерал Картаполов в 2021 году ушел в депутаты Государственной думы, а военно-политическое управление сегодня часто звучит в контексте пропагандистских акций, таких как, например, агит-поезд «Сила в правде».



Прогноз: Виктор Горемыкин, хоть и назначен замминистра по представлению Шойгу, не входит в его ближний круг. Собеседники «Фонтанки» не исключают, что новая метла Белоусова может снести Горемыкина. Однако академия контрразведки и совместная работа с Николаем Панковым в активе генерал-полковника могут поспорить с такими прогнозами. Другое дело, что в теории при министре Белоусове могут ликвидировать саму позицию замминистра по этому направлению.

Садовенко Юрий Эдуардович

Садовенко Юрий Эдуардович

Заместитель министра обороны — руководитель аппарата



Уроженец Украинской ССР, 54 года. Десантник, окончил Рязанское высшее училище.



Генерал-полковник. Имеет благодарность от верховного главнокомандующего Владимира Путина. Фото: сайт Министерства обороны РФ Поделиться Поделиться





В возрасте 25 лет десантник Юрий Садовенко перешел в создаваемое МЧС, где начинал службу в личной охране министра Шойгу. Таковая не была положена по закону, но существовала. Усердие Садовенко сделало его сначала личным адъютантом Шойгу, а на пике карьеры в МЧС он руководил аппаратом.

В администрации подмосковного губернатора Шойгу был ее руководителем. Аппарат министра он возглавил и в военном ведомстве. Чтобы Садовенко стал заместителем министра, пришлось увеличить их количество — до 2013 года замов было девять, Садовенко стал десятым. Под его руководством находится также правовой и протокольно-координационный департаменты, организационное и контрольное управления.

Прогноз: Хоть Юрий Садовенко и является стопроцентным человеком Шойгу, уволиться ему будет непросто. Он действующий военнослужащий, а значит, на него распространяется президентский указ о частичной мобилизации. Причиной увольнения могут быть предельный возраст (явно не случай Садовенко), болезнь или приговор суда. Уволить с военной службы его может и верховный главнокомандующий — в связи с переходом на другую работу. Останется ли позиция руководителя аппарата замминистерской, тоже большой вопрос.

Евкуров Юнус-Бек Баматгиреевич

Евкуров Юнус-Бек Баматгиреевич

Заместитель министра обороны



Родом из Северной Осетии, 60 лет. Окончил Рязанское воздушно-десантное командное училище, военные Академии Фрунзе и Генерального штаба.



В 2008–2019 годах возглавлял Республику Ингушетия.



Генерал-полковник, Герой Российской Федерации. Фото: сайт Министерства обороны РФ Поделиться Поделиться





Юнус-Бек Евкуров, пожалуй, единственный из заместителей министра обороны, к которому нет вопросов с точки зрения военной карьеры. Общий стаж свыше 40 лет, из них 30 — на военной службе. Звание Героя России ему было присвоено после марш-броска на Приштину, когда российские десантники взяли под контроль косовский аэропорт Слатина.



В отставку с поста главы Ингушетии Евкуров попросился на фоне протестов, которые бушевали в республике из-за передачи земель Чечне. В июле 2019 года был назначен заместителем министра обороны. Говорят, Владимира Путина за Евкурова просил лично Рамзан Кадыров. Тогда снова пришлось увеличивать штат замов, Евкуров стал двенадцатым замминистра.



Прогноз: Позиции Евкурова довольно прочны, говорят собеседники «Фонтанки». В первой волне он министерство точно не покинет. Ему поручено африканское направление, куда после мятежа Пригожина сослали генерала Суровикина. Криворучко Алексей Юрьевич

Криворучко Алексей Юрьевич

Заместитель министра обороны



Ставрополец, 48 лет. Экономист, управленец, с 1999 года занимал руководящие должности в ОАО «Ростовский завод гражданской авиации №412», ОАО «Аэрофлот — Российские авиалинии», ФГУП «Рособоронэкспорт», ОАО «АвтоВАЗ», ООО «Аэроэкспресс», АО «Концерн «Калашников».



Действительный государственный советник 1 класса. Почётный машиностроитель Российской Федерации. Фото: сайт Министерства обороны РФ Поделиться Поделиться





Заместителем министра обороны Алексей Криворучко назначен в 2018 году. Как и все его коллеги, включен в санкционные списки Евросоюза и США. СМИ писали о имеющейся у него элитной недвижимости и родственниках с гражданством Соединенных Штатов. Происхождение и того, и другого сами же объясняли многолетней работой в промышленности, в том числе военной.



Прогнозы: Телеграм-каналы уже сообщили, что Криворучко якобы написал заявление по собственному. К Шойгу он отношения не имеет. Это креатура Ростеха, в Минобороны отвечает за закупку вооружения. Несмотря на то, что довольно много собеседников «Фонтанки» видят Криворучко кандидатом на выход, есть и те, кто считает, что он усидит на своем месте.

Булыга Андрей Михайлович

Булыга Андрей Михайлович

Заместитель министра обороны



Родился в Казахстане, 56 лет. Окончил Ульяновское высшее военно-техническое училище, военные Академии тыла и транспорта, Генштаба.



Генерал-лейтенант. Фото: сайт Министерства обороны РФ Поделиться Поделиться





Тыловик до мозга костей. Участник сирийской спецоперации. Последние десять лет был замом по МТО командующих сначала в Центральном, потом в Западном военных округах. Заместителем министра обороны назначен всего пару месяцев назад — в марте 2024 года. Проблемы с удовлетворением элементарных нужд призванных по мобилизации осенью 2022 года так громко обсуждались в прессе, что снесли героического генерала Булгакова. Пост главного тыловика оборонного ведомства он занимал 14 лет.



Между тем, в плане хлопот, нервов и рисков должность это такая, что кандидатов на нее немного. В последующие за Булгаковым полтора года в кресле замминистра побывали генералы Мезинцев и Кузьменков. Последнего называли антикризисным менеджером, который «потушив пожар», вернулся в Росгвардию. С Кузьменковым, как говорят, отношения не сложились у Шойгу. Он считал его человеком Булгакова.

Прогнозы: Андрея Булыгу в своих пророчествах об отставке в телеграм-канах не упоминают. Собеседники «Фонтанки» уверены, что он останется в должности, хотя не исключают возвращения Кузьменкова. Попов Павел Анатольевич

Попов Павел Анатольевич

Заместитель министра обороны



Родился в Красноярске, 67 лет. Выпускник Алма-Атинского общевойскового командного училища. Служил в Германии и Дальневосточном военном округе.



Генерал армии. Фото: сайт Министерства обороны РФ Поделиться Поделиться





Генерал Павел Попов — из команды Шойгу. Сразу после окончания в 1990 году Военной академии имени Фрунзе он пошел по пути линии гражданской обороны. С 1996-го уже начальствовал в сибирских центрах МЧС.

Руководил академией МЧС, в 2013 году вернулся вместе с Шойгу в Минобороны — с позиции зама министра МЧС на зама министра обороны. Попов курирует инновации. В его подчинении научно-исследовательская деятельность, передовые технологии, испытательный центр робототехники. Многие могут помнить представленного Минобороны робота-собаку с гранатометом, которая оказалась китайской. Многие могут помнить нехватку простейших дронов в первые месяцы боевых действий на Украине.

Прогнозы: Про генерала Попова собеседники «Фонтанки» однозначно говорят — на выход. Другое дело, что в условиях мобилизации его так просто не уволить. Но есть вариант освободить от должности в связи с переходом на другую работу.

Фомин Александр Васильевич

Фомин Александр Васильевич

Заместитель министра обороны



Родился в Казахстане, 64 года. Профессиональный военный. Кандидат технических наук.



Генерал-полковник. Действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса. Фото: сайт Министерства обороны РФ Поделиться Поделиться





Про таких, как генерал Фомин, безопаснее говорить строками официальной биографии. Владеет языками: португальским, испанским, английским, креол. С 1977 по 1993 гг. проходил службу в Вооруженных силах. С 1993 по 1994 гг. — сотрудник Министерства внешних экономических связей. Далее — руководящие должности в компаниях «Росвооружение», «Зарубежстройинвест», «Промэкспорт», «Рособоронэкспорт». В 2005–2012 гг. — заместитель, первый заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству. Заместителем министра обороны назначен в 2017 году, а до этого пять лет был директором Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству. В марте 2022 года принимал участие в «стамбульских переговорах» по мирному урегулированию российско-украинских отношений.



Прогнозы: Про Александра Фомина собеседники «Фонтанки» говорят так: «Все у него будет хорошо». Шевцова Татьяна Викторовна

Шевцова Татьяна Викторовна

Заместитель министра обороны



Родом из Калужской области, 54 года. Выпускница Ленинградского финансово-экономического института.



Действительный государственный советник 1-го класса. Заслуженный экономист Российской Федерации Фото: сайт Министерства обороны РФ Поделиться Поделиться





Начинала Татьяна Шевцова налоговым инспектором в Петербурге, дослужилась до заместителя руководителя Федеральной налоговой службы РФ. Сначала советником, а затем заместителем министра обороны была назначена в 2010 году, при Анатолии Сердюкове. В ее подчинении вопросы финансового обеспечения, планирования, социальных гарантий, экономического анализа и прогнозирования и мониторинга гособоронзаказа. Сердюков был руководителем Шевцовой в Налоговой службе. Когда он со скандалом уходил из Минобороны, Шевцова осталась. Сергей Шойгу поменял на своих практически всех замов, а ее не тронул.



Прогнозы: В телеграм-каналах пишут, что Шевцова якобы тоже засобиралась в отставку. Собеседники «Фонтанки» допускают, что она останется в своем кресле. Герасимов Валерий Васильевич

Герасимов Валерий Васильевич

Начальник Генерального штаба — Первый заместитель министра обороны



Родился Казани, 68 лет. Первое высшее — танковое училище, служил в мотострелковых подразделениях.



Генерал армии. Герой Российской Федерации. Фото: сайт Министерства обороны РФ Поделиться Поделиться





Общий военный стаж генерала Герасимова — полвека. Начальником Генштаба он был назначен в 2012 году. Заслугой Герасимова считают все случившиеся за последние десять лет достижения России в стратегическом ракетно-ядерном вооружении: гиперзвуковое оружие, подводные «Посейдоны», масштабное перевооружение Ракетных войск стратегического назначения на новые комплексы, способные преодолевать американскую противоракетную систему.



При нем случились Крым, Донбасс, Сирия, Украина. Всенародную славу ему подарил Евгений Пригожин, чья фраза «Шойгу! Герасимов! Где боеприпасы?» пополнила золотой фонд интернет-мемов. Осенью 2022 года в интервью американскому Time главком ВСУ Валерий Залужный называл Герасимова умнейшим из людей.

Прогнозы: Собеседники «Фонтанки» сходятся во мнении, что менять Герасимова не будут. В целом его работа признается удовлетворительной. Смена министра произошла на фоне наступательного успеха в Харьковской области. Если что и может сдвинуть 68-летнего Герасимова с кресла НГШ, то это состояние здоровья. И тогда самой вероятной кандидатурой может стать Сергей Суровикин.

PS:

Фото: личная страница «ВКонтакте» Фото: сайт Министерства обороны РФ Поделиться Поделиться





Среди обсуждаемых кандидатов на выход из Минобороны совсем не звучит имя Россияны Марковской. Впрочем, за последние шесть с половиной лет оно прокатилось по газетным заголовкам лишь раз — когда 26-летнюю корреспондентку холдинга «Известий» назначили личным пресс-секретарем Сергея Шойгу. С тех пор ни о ней, ни о ее профессиональной деятельности никто не слышал. На сайте Минобороны, где больше нет Сергея Шойгу, упоминание Россияны пока осталось. Указано, что она государственный советник 2 класса (соответствует званию подполковника).



А вот начальник Департамента информации и массовых коммуникаций (если по-простому, это пресс-служба) генерал-лейтенант Игорь Конашенков за эти дни с десяток раз был «отправлен в отставку» анонимными телеграм-блогерами. Дошло до того, что в тг-канале телеведущего Владимира Соловьева появилось опровержение с пометкой «Важно» — «находится на своем рабочем месте и продолжает работу».

