Генерал Булгаков снят с должности замминистра обороны, на его место пришел Мизинцев

Генерал Дмитрий Булгаков покидает пост замминистра обороны, он отвечал за тыловое обеспечение. Его место займет генерал-полковник Михаил Мизинцев. О кадровых перестановках в рядах Минобороны 24 сентября сообщили Маргарита Симоньян и депутат Госдумы Андрей Гурулев, позже информацию официально подтвердили и в министерстве. «Дмитрий Булгаков освобожден от должности замминистра обороны в связи с переходом на другую работу. Ранее генерал-полковник Мизинцев занимал должность начальника Национального центра управления обороной Российской Федерации», — добавили в Минобороны.

67-летний генерал армии Дмитрий Булгаков — последний из замминистров, назначенных при министре обороны Анатолии Сердюкове и сохранивший свой пост при Шойгу (ещё один «старожил», Панков, давно переведён в статус гражданского служащего). Булгаков родом из Курской области, выпускник Вольского высшего военного училища тыла и Военной академии тыла и транспорта, он прошел путь от административных должностей продовольственного склада I разряда и замначальника тыла Забайкальского военного округа до первого заместителя начальника тыла Московского военного округа. Окончив Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил, в 1997 году стал начальником штаба тыла — первым заместителем начальника тыла Вооруженных сил, а в 2008–2010 годах — начальником тыла Вооруженных сил — заместителем министра обороны. Должность замминистра обороны он получил летом 2010 года.