Генерал Булгаков снят с должности замминистра обороны, на его место пришел Мизинцев

Генерал Дмитрий Булгаков покидает пост замминистра обороны, он отвечал за тыловое обеспечение. Его место займет генерал-полковник Михаил Мизинцев.
О кадровых перестановках в рядах Минобороны 24 сентября сообщили Маргарита Симоньян и депутат Госдумы Андрей Гурулев, позже информацию официально подтвердили и в министерстве.
«Дмитрий Булгаков освобожден от должности замминистра обороны в связи с переходом на другую работу. Ранее генерал-полковник Мизинцев занимал должность начальника Национального центра управления обороной Российской Федерации», — добавили в Минобороны.
67-летний генерал армии Дмитрий Булгаков — последний из замминистров, назначенных при министре обороны Анатолии Сердюкове и сохранивший свой пост при Шойгу (ещё один «старожил», Панков, давно переведён в статус гражданского служащего).
Булгаков родом из Курской области, выпускник Вольского высшего военного училища тыла и Военной академии тыла и транспорта, он прошел путь от административных должностей продовольственного склада I разряда и замначальника тыла Забайкальского военного округа до первого заместителя начальника тыла Московского военного округа. Окончив Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил, в 1997 году стал начальником штаба тыла — первым заместителем начальника тыла Вооруженных сил, а в 2008–2010 годах — начальником тыла Вооруженных сил — заместителем министра обороны. Должность замминистра обороны он получил летом 2010 года.
Герой Российской Федерации и кавалер орденов «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степени, он также стал доктором экономических наук, профессором. Опубликовал свыше 70 научных трудов и публикаций. Действительный член Академии военных наук Российской Федерации, член-корреспондент Академии гуманитарных наук.
11 сентября 2022 года Дмитрий Булгаков в День танкиста открыл восстановленный памятник танку Т-34 в Ивангороде.
Назначенный на его место 60-летний генерал-полковник Михаил Мизинцев в 2014 году стал начальником Национального центра управления обороной. Он родом из Вологодской области, выпускник Калининского суворовского военного училища, в 1980-х был курсантом Киевского высшего общевойскового командного училища, а затем — командиром в подразделениях Группы советских войск в Германии. В 1990-х занимал командные должности в Закавказском военном округе, а после стал старшим офицером-оператором Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил, начальником оперативного управления — заместителем начальника штаба Московского военного округа, а затем — Северо-Кавказского военного округа. В 2011–2012 годах был начальником оперативного управления — заместителем начальника штаба Южного военного округа. В 2012–2014 годах — начальником Центрального командного пункта Генерального штаба Вооруженных сил, после чего стал начальником Национального центра управления обороной Российской Федерации. Кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и других наград.