«Баба Яга хохляцкая», комиксы про кадыровцев и жертвенная любовь. Что привез в Петербург агитационный поезд Минобороны

Формат агитации на рельсах Министерство обороны обкатало еще пять лет назад, когда вот точно так же на Московском вокзале встречали поезд-музей «Сирийский перелом», начиненный трофеями. Цель нового поезда-выставки официально заявлена так: «поддержание социально-политической стабильности в обществе, противостояние попыткам фальсификации истории, демонстрация успехов и достижений армии и флота». Стабильность, достижения и противостояние уместились в девять вагонов. В них всем желающим демонстрировали противопехотные мины, обломки беспилотников и осколки «хаймарсов», автоматы и гранатометы, современную амуницию с бронепластинами, а также щетку для волос и зеркальце советской актрисы Любови Орловой.

С одиннадцати утра на перроне номер 11 толпились курсанты в зеленом, юнармейцы в песочном и малыши-кадеты в черном. Все — нарядные, парадные, девочки — в белых бантах. Экспозиция в головном вагоне рассказывала про Великую Отечественную войну, преимущественно шершавым языком плаката. Вот — изображение 1944 года с красноармейцем, который умудряется одной рукой удерживать котелок с кашей, четвертинку буханки и автомат: «Передовым колхозам — фронтовое спасибо!»

Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Вот — плакат 1945 года «Мы победили!»: красноармеец со Звездой Героя на груди держит красные знамена, а под их полотнищами виднеются маленькие флаги США, Великобритании, Франции и Китайской Республики. На соседней стене — фотоистория о том, как искусство служит Родине. Слева — современные цветные снимки «выступлений прифронтовых ансамблей» в камуфляжной форме, «маэстро Валерий Гергиев с концертом в Пальмире», а справа — черно-белые фотографии выступлений советских артистов для бойцов РККА в начале 1940-х. В уголке под плазменным экраном притулился пулемет системы Максима 1907 года выпуска.

Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Смотри сынок, вот Баба Яга хохляцкая», — сказал одетый в гражданское отец сыну лет пяти, заходя в следующий вагон. «Баба Яга» — это непритязательного вида сельскохозяйственный дрон, силой злокозненной мысли переделанный в оружие. Вокруг экспоната толпились курсанты.



«Летая по полям, она опрыскивает удобрениями, — объяснял им строгий военный в камуфляжной форме. — Украина эти дроны закупает, бачки отсюда выкидывают, устанавливают в систему сброса четыре мины. После всех этих манипуляций дрон начинает называться Баба Яга».

К скамеечке, на которую усадили дрон, прислонили вверх ногами герб с золоченым трезубцем. Хозяин экспозиции коснулся его ногой и пояснил, что герб сняли в одном из административных зданий Авдеевки.

Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Александр Гальперин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«А теперь под ноги все посмотрели и потоптали шевроны и эмблемы нацбатов, которые в состав ВСУ входят, — скомандовал военный. — И проходим, ознакамливаемся с оружием, которое на стене у нас висит. Все оружие — настоящее, боевое, все это трофеи, захваченные в ходе специальной военной операции. Напротив каждой единицы оружия флаг государства, откуда оно поставляется. Вопросы какие-то должны у вас обязательно, товарищи курсанты, возникать».

Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Вопрос, и правда, тут же возник. Среди пулеметов и автоматов курсанты заметили арбалет. «Потому что у каждого украинца есть конь, лук и копье. Шутка, — сказал военный. — Арбалеты используют украинские диверсанты в тылу, потому что арбалет стреляет бесшумно и не оставляет тепловой след. Дальность прицельной стрельбы — до 30 метров».

Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В соседних витринах — учебники истории на украинском языке для 7, 10 и 11 классов, религиозная литература, шевроны украинских военнослужащих вперемежку с пуговицами и мелкими монетками. Над витринами — черно-белые снимки времен Великой Отечественной войны: город после налета немецкой авиации и дети, прячущиеся от этих налетов в подвале.

Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В третьем вагоне тоже интересно. Там показывают «Оружие особого рода»: технические средства военно-политической работы (слева) и «религиозную зону» с иконами (справа). Самое популярное у гостей вагона техническое средство — игровой автомат «Морской бой» с дырочкой под 15-копеечную монетку. Курсанты, юнармейцы и кадеты то и дело заглядывали в перископ и видели внутри аппарата лишь черную ночь. В витрину за аппаратом выложили расческу, туалетное зеркало, пудреницу и флакон духов народной артистки СССР Любови Орловой, а также на белые перчатки и кастаньеты актера Владимира Зельдина. В углу вагона пристроили современный стенд с изображением «Катюши» в образе анимешной девочки с автоматом и рацией, расстреливающей заснеженный берег реки с обрыва.

Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Александр Гальперин/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Дети довольно быстро расхватали разложенные здесь же красочные брошюрки с «комиксами от команды Рыбаря». (Рыбарь — автор одноименного телеграм-канала, российский военный блогер Михаил Звинчук, до 2019 года работал в пресс-службе Минобороны РФ, входит в президентский совет по вопросам СВО. — Прим. ред.) В двух выпусках рассказывается про «неудачный контрнаступ». Персонажи перебрасываются репликами: «Сдавайся, хохол!!!» — «Сдавайся, шайтан!!!» — «Мочи этих шакалов!!! Ахмат сила!!!» Действие разворачивается в Сумской области в 2023 году, российских военных атакуют диверсанты в шлемах с британским флагом и «ичкерийские национал-предатели». После победы над ДРГ чеченские бойцы докладывают о «ликвидации шайтанов» Рамзану Ахматовичу и танцуют лезгинку в лесу.

Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В других вагонах предлагали почувствовать себя контрактником с помощью VR-очков, собрать автомат Калашникова или карту России, выпиленную из дерева, покрутить рычаги в макете командной рубки военного корабля или сфотографироваться в образе летчика из отряда «Стрижи», просунув лицо в дырку выставленной на перрон тантамарески.

Фото: Александр Гальперин/«Фонтанка.ру» Фото: Александр Гальперин/«Фонтанка.ру» Фото: Александр Гальперин/«Фонтанка.ру» Фото: Александр Гальперин/«Фонтанка.ру» Фото: Александр Гальперин/«Фонтанка.ру» Фото: Александр Гальперин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В вагоне с образцами современного вооружения молодой военнослужащий рассказывал паре внимательно слушающих его пенсионеров про противопехотные мины: «Это — осколочно-заградительная мина ОЗМ-72, она же «Лягушка» или «Ведьма». Вкапывается в землю, на нее устанавливается универсальный взрыватель. Управляется с помощью датчика цели в виде растяжки. Когда срывается датчик цели, универсальный взрыватель накалывает капсуль-воспламенитель, он инициирует подрыв взрывчатого вещества, равняющегося 7 граммам чёрного пороха. Эти 7 граммов чёрного пороха выбивают мину из земли. На высоте 60−90 сантиметров обрывается проволочный механизм с обратной стороны, он инициирует подрыв КД-8А, затем взрываются 660 граммов тротила. Вся эта конструкция разрывается на 2400 осколков. И в радиусе в окружности 25−30 метров убивает людей. На дистанции до 6 метров вообще фарш из людей получится».

Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Завершали выставку платформы с трофейной техникой. Больше всего публики, очевидно, понравилась стреноженная цепями и тросами боевая машина пехоты «Брэдли» — дети и взрослые то и дело трогали ее простреленный в нескольких местах бок.



Фото: Александр Гальперин/«Фонтанка.ру» Фото: Александр Гальперин/«Фонтанка.ру» Фото: Александр Гальперин/«Фонтанка.ру» Фото: Александр Гальперин/«Фонтанка.ру» Фото: Александр Гальперин/«Фонтанка.ру» Фото: Александр Гальперин/«Фонтанка.ру» Фото: Александр Гальперин/«Фонтанка.ру» Фото: Александр Гальперин/«Фонтанка.ру» Фото: Александр Гальперин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Правда, насладиться экспозицией в полной мере смогли далеко не все юные участники церемонии встречи поезда. Дело в том, что уже около полудня их начали выстраивать на внутренней площади Московского вокзала. Там был запланирован «митинг» с участием губернатора Петербурга. По краям площади, стремительно заполняющейся мундирами и формами всех цветов, теснились родители.

Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Дети, подростки и курсанты строились и перестраивались на площади около двух часов. Одному мальчику стало плохо, и медработники под руки провели его между колонн, мимо женщин, наряженных сестрами милосердия прошлого века, в привокзальный медпункт. «Такое часто бывает», — заметила одна из мам.



Наконец, торжественный митинг начался. Первым выступил губернатор Александр Беглов.

Александр Гальперин, Венера Галеева/«Фонтанка.ру»

«Я хочу поблагодарить Министерство обороны за такую акцию, — сказал губернатор. — Этот поезд прошел по всей нашей стране. И сегодня он здесь, у нас, в городе-герое Ленинграде, который рассказывает о подвиге наших предков, о подвиге наших отцов, дедов, женщин, матерей, детей, которые ковали нашу общую с вами победу. И наш народ, Советский Союз, победил коричневую чуму. И мы можем гордиться этим, что мы спасли мир от разрушения, прежде всего, духовного. И те фабрики, заводы, те страны европейские, которые помогали фашизму, немцам, Германии завоевывать не только Европу, но и весь мир, были повержены нашими воинами. Ну и сегодня наши воины, достойные наследники наших дедов и прадедов, отцов и матерей, сражаются в зоне СВО. Я хочу сказать им огромное спасибо и низкий поклон за их подвиг, за то, что они продолжают дело наших дедов и отцов. Они сражаются с наследниками той коричневой чумы, защищают нашу историю, наши духовные ценности и освобождают не только нашу Россию, но и весь мир от этой нечисти. Сегодня наш народ, наша Россия сплотилась вокруг президента, нашего верховного главнокомандующего, который всегда говорил, что сила — в правде, а правда сегодня за нами».



А епископ Кронштадтский, викарий Санкт-Петербургской епархии Вениамин в своем выступлении сделал акцент на жертвенную любовь. «Дорогие друзья, я смотрю на всех нас и чувствуется единство, — сказал епископ. — А когда бывает единство? Когда человек в своем сердце имеет Бога. А Бог есть жертвенная любовь. Это удивительный дар, который дарится человеку Бога во время рождения. Но, к сожалению, не все мы можем этот дар приумножить. И вот наша задача каждого из нас, живущего на этой земле, этот дар приумножить ради наших близких. За плечами у нас большая история. За плечами у нас много героев, которые создали наше государство. И вот наша задача с вами, подражая им, создавать уже новую историю и свою жизнь вкладывать в эту историю, чтобы потомки, изучая нашу жизнь, и нас славили, и благодарили за великую, сильную нашу Русь».

Фото: Александр Гальперин/«Фонтанка.ру» Фото: Александр Гальперин/«Фонтанка.ру» Фото: Александр Гальперин/«Фонтанка.ру» Фото: Александр Гальперин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Затем на площади провели ритуал передачи Боевого Знамени 175-го минометного полка, сформированного в Ленобласти в 1942 году, на постоянное хранение в государственный музей истории Санкт-Петербурга.

«А в воскресенье еще интереснее будет — репетиция парада на Дворцовой площади, — вдруг сказал мужчина, стоящий рядом с корреспондентом «Фонтанки». — Мой сын сейчас вон там стоит, в шеренге «Юнармии». И в параде тоже будет участвовать».

По словам отца, песочную форму «юнармейцам» выдают прямо перед парадами и торжественными митингами, такими, как сейчас. Покупать свою — дорого, комплект с обувью стоит около 40 тысяч рублей. Построения и марши требуют много времени, дети много репетируют и почти всегда — вместо школы. «Мой в этом месяце и на уроках-то почти не бывал, но он и так хорошо учится. В прошлом году вот мы вылетели с парада из-за подготовки к ОГЭ, — рассказал мужчина. — В военное училище собирается поступать. За каждое участие в параде «юнармейцы» получают медали, которые при поступлении дают дополнительные баллы. Я сразу сыну объяснил, как это важно, думать о будущем. Я сам полгода на СВО отслужил по контракту, после ранения меня еле собрали по частям. Немного до Авдеевки не дошел. Получил майора, больше продлять контракт не стал. У офицеров контракты срочные, от полугода. Это рядовые все там бессрочно. Меня лично обратно не тянет».

Венера Галеева, «Фонтанка.ру»