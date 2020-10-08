Снаряды в Рязанской области взрываются раз в 15 минут

Интенсивность разрывов снарядов под Рязанью снизилась к утру 8 октября. Происходит один взрыв раз в 15-25 минут.



«В настоящее время разрывы отдельных боеприпасов на территории склада происходят с временным промежутком от 15 до 25 минут, что говорит об уничтожении основных складских групп боеприпасов, находящихся в эпицентре пожара», - сообщили РИА Новости в Минобороны РФ.



Специалисты с рассветом готовятся приступить к локализации очагов пожара непосредственно на территории арсенала.



На месте происшествия продолжает работу оперативный штаб по ликвидации ЧС, им руководит замминистра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков.

