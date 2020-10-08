Снаряды в Рязанской области взрываются раз в 15 минут
Интенсивность разрывов снарядов под Рязанью снизилась к утру 8 октября. Происходит один взрыв раз в 15-25 минут.
«В настоящее время разрывы отдельных боеприпасов на территории склада происходят с временным промежутком от 15 до 25 минут, что говорит об уничтожении основных складских групп боеприпасов, находящихся в эпицентре пожара», - сообщили РИА Новости в Минобороны РФ.
Специалисты с рассветом готовятся приступить к локализации очагов пожара непосредственно на территории арсенала.
На месте происшествия продолжает работу оперативный штаб по ликвидации ЧС, им руководит замминистра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков.
Склад в Рязанской области, по словам местных жителей, загорелся около десяти утра. Ближе к двум часам дня тушить его поехали сотрудники МЧС — своими силами военные не справлялись. Уже в темноте в регионе был объявлен режим ЧС. Больше двух тысяч человек эвакуированы, шестеро пострадали. Пока местные власти озвучивали две предварительные версии пожара — пал травы и нерадивые туристы. Остальное якобы сделал ветер.
Деревня Шелимишевские хутора возле складов практически сгорела.