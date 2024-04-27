ЗиС-110 и дом площадью полторы тысячи «квадратов». РИА изучили декларации бывшего замминистра обороны Иванова

Арестованный по уголовному делу о получении взятки экс-заместитель министра обороны Тимур Иванов за время работы в военном ведомстве приобрел вместе с уже бывшей супругой раритетный советский лимузин и дом площадью 1,5 тысячи «квадратов». Данные из декларации экс-министра за 2016–2019 годы проанализировало РИА Новости 27 апреля.



Из изученных агентством деклараций следует, что в семье Иванова на момент его вступления в должность замминистра обороны в 2016 году было девять транспортных средств. К 2019 году их стало двенадцать. Особое внимание на себя обращает купленный в том году советский лимузин ЗиС-110, цена которого на рынке составляет от 11 до 18 миллионов рублей. Владеет ли им Иванов по сей день — неизвестно.

