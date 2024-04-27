ЗиС-110 и дом площадью полторы тысячи «квадратов». РИА изучили декларации бывшего замминистра обороны Иванова

Арестованный по уголовному делу о получении взятки экс-заместитель министра обороны Тимур Иванов за время работы в военном ведомстве приобрел вместе с уже бывшей супругой раритетный советский лимузин и дом площадью 1,5 тысячи «квадратов». Данные из декларации экс-министра за 2016–2019 годы проанализировало РИА Новости 27 апреля.
Из изученных агентством деклараций следует, что в семье Иванова на момент его вступления в должность замминистра обороны в 2016 году было девять транспортных средств. К 2019 году их стало двенадцать. Особое внимание на себя обращает купленный в том году советский лимузин ЗиС-110, цена которого на рынке составляет от 11 до 18 миллионов рублей. Владеет ли им Иванов по сей день — неизвестно.
Бывшей супруге Тимура Иванова Светлане Захаровой с 2016 года принадлежали Bentley Continental, Aston Martin, Hummer H2 и два мотоцикла Harley-Davidson.
В 2019 году в декларации семьи Иванова появился жилой дом площадью более полутора тысяч квадратных метров. У Иванова с 2016 года в документах значится доля в квартире площадью 44,2 «квадрата» и квартира площадью 300 квадратных метров в пользовании.
Отмечается, что в 2016 году бывший замминистра обороны задекларировал 14,2 миллиона рублей доходов, в 2019-м — 14,5 миллиона рублей. Материальное положение его экс-супруги было выше. В декларации за 2016 год значатся 55,4 миллиона рублей, в 2017 году — 7,3 миллиона рублей, а в 2018 году — сразу 123,1 миллиона рублей.
Тимура Иванова, назначенного замминистра обороны в 2016 году и курировавшего в ведомстве военно-строительный комплекс, задержали вечером 23 апреля. По версии СК, чиновник вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг при проведении работ для нужд Минобороны. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).
Позже московский суд арестовал еще одного фигуранта — Сергея Бородина, которому предъявлено обвинение по той же статье. Уточняется, что мужчины ранее дружили. В деле фигурирует и бизнесмен Александр Фомин, обвиняемый в даче взятки. Все трое арестованы судом до 23 июня.