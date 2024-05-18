В Петергофе проходит Весенний праздник фонтанов. Посмотрите, как это выглядит

В Петергофе проходит Весенний праздник фонтанов. В этом году он посвящен 300-летию Санкт-Петербургского государственного университета.

В событии принимают участие солисты Мариинского театра, а также хор и театр СПбГУ. Праздник организован в Нижнем парке Петергофа, он продлится до вечера 18 мая. Вход для российских студентов бесплатный.

