В Петергофе проходит Весенний праздник фонтанов. Посмотрите, как это выглядит

В Петергофе проходит Весенний праздник фонтанов. В этом году он посвящен
В событии принимают участие солисты Мариинского театра, а также хор и театр СПбГУ. Праздник организован в Нижнем парке Петергофа, он продлится до вечера 18 мая. Вход для российских студентов бесплатный.
Торжество началось у Большого каскада с театрализованного представления Alma Mater — о создании СПбГУ по указу
После этого в парке начал работу праздничный лекторий от преподавателей СПбГУ. Писатель, филолог Андрей Аствацатуров расскажет о Владимире Набокове, профессор кафедры ботаники Анатолий Паутов — о том, чем интересен Ботанический сад, а профессор института химии Анна Карцова — об исследованиях Дмитрия Менделеева.
Одновременно у римских фонтанов и каскада «Шахматная гора» выступают творческие коллективы СПбГУ. Театр-студия исполняет постановку по мотивам поэмы Александра Блока «Двенадцать», академический хор исполнит сочинения, посвященные Пушкину, а ансамбль старинной музыки — музыку Себастьяна Баха.
В целом праздник будет не таким продолжительным, как в прошлые годы.
В 2023 году Весенний праздник фонтанов назывался «Как читать Петергоф» и был посвящен
Ранее «Фонтанка» обратила внимание, что правительство Петербурга планирует учредить новый общегородской праздник — День Санкт-Петербургского государственного университета.