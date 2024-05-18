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    В Петергофе проходит Весенний праздник фонтанов. Посмотрите, как это выглядит

    1904
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    В Петергофе проходит Весенний праздник фонтанов. В этом году он посвящен 300-летию Санкт-Петербургского государственного университета.

    В событии принимают участие солисты Мариинского театра, а также хор и театр СПбГУ. Праздник организован в Нижнем парке Петергофа, он продлится до вечера 18 мая. Вход для российских студентов бесплатный.

    Торжество началось у Большого каскада с театрализованного представления Alma Mater — о создании СПбГУ по указу Петра I и о деятелях петербургской культуры и науки.

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    После этого в парке начал работу праздничный лекторий от преподавателей СПбГУ. Писатель, филолог Андрей Аствацатуров расскажет о Владимире Набокове, профессор кафедры ботаники Анатолий Паутов — о том, чем интересен Ботанический сад, а профессор института химии Анна Карцова — об исследованиях Дмитрия Менделеева.

    Одновременно у римских фонтанов и каскада «Шахматная гора» выступают творческие коллективы СПбГУ. Театр-студия исполняет постановку по мотивам поэмы Александра Блока «Двенадцать», академический хор исполнит сочинения, посвященные Пушкину, а ансамбль старинной музыки — музыку Себастьяна Баха.

    В целом праздник будет не таким продолжительным, как в прошлые годы.

    В 2023 году Весенний праздник фонтанов назывался «Как читать Петергоф» и был посвящен 300-летию торжественного показа императорской резиденции Петром I. «Фонтанка» рассказывала о том, как проходило это шоу. В 2022 году на Весеннем празднике фонтанов показывали сюжеты из жизни Петра Великого и истории Петергофа.

    Ранее «Фонтанка» обратила внимание, что правительство Петербурга планирует учредить новый общегородской праздник — День Санкт-Петербургского государственного университета.

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