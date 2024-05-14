Весенний праздник фонтанов в Петергофе посвятят Alma Mater

18 мая 2024 года в ГМЗ «Петергоф» состоится Весенний праздник фонтанов «Alma Mater», который в этом году пройдет на территории Нижнего парка.

В этом году Праздник фонтанов приурочили к празднованию 300-летия Санкт-Петербургского государственного университета, отсюда название — «Alma Mater», а также бесплатный вход для всех студентов российских вузов.

Праздник начнется в 13:00 и продлится до вечера. Кроме получасового костюмированного представления с участием артистов музыкальных коллективов города, планируются выступления творческих коллективов СПбГУ. Зрителей ждут хоровые сочинения, посвященные Пушкину, постановка по мотивам поэмы Блока «Двенадцать» и выступление Ансамбля старинной музыки Musica Universalis СПбГУ.

Продолжительность шоу на каскаде сокращена по сравнению с прошлыми годами: по словам директора ГМЗ «Петергоф» Романа Коврикова, это сделано для того, чтобы все зрители — а их ожидается очень много — смогли погулять по весеннему парку, что вполне уместно — погоду на выходные 18–19 мая обещают практически летнюю.

Также в Нижнем парке будет работать Университетский лекторий, организованный СПбГУ. У фонтана «Ева» выступят Татьяна Черниговская с лекцией «Мозг и мир» и Андрей Аствацатуров с лекцией о Владимире Набокове; профессор Института химии СПбГУ Дмитрий Менделеев расскажет о «Тайне великого открытия», а профессор кафедры ботаники СПбГУ Анатолий Аутов прочтет лекцию к 160-летию основания Ботанического сада СПбГУ. В перерывах между лекциями пройдет историческая викторина.



Так как мероприятие дневное, вместо фейерверков и лазерного шоу планируется пиротехническое дымовое шоу.

