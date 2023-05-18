Весенний праздник фонтанов научит «читать Петергоф»

Большой праздник фонтанов в Петергофе научит правильно «считывать» раскиданные вокруг знаки и познакомит с аллегорическими значениями известных статуй. Театрализованное представление, которое пройдет 20 мая, посвящено 300-летию торжественного показа Петром Великим императорской резиденции.
Император — один из главных героев представления. Он погрузит зрителей в прошлое, объяснит, чем Петергоф отличается от Версаля, и вспомнит, какие картины предпочитал показывать гостям. На сцене, специально выстроенной в центре Большого каскада, артисты Мариинского театра и их коллеги из других трупп создадут яркие исторические мизансцены. На Весеннем празднике организаторы впервые установили два дополнительных экрана для онлайн-трансляции происходящего на главной сцене.
Вечер завершится торжественным пуском фонтанов и салютом над Большим дворцом. Вход на праздник — по билетам в Нижний парк. Начало в 13:00.
6+
Ольга Минеева