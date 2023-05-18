    Сейчас

    +11˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +11˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 9

    3 м/с, зап

    767мм

    64%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd80.76eur87.57

    Весенний праздник фонтанов научит «читать Петергоф»

    396
    обсудить
    Фото: ГМЗ «Петергоф»
    ПоделитьсяПоделиться

    Большой праздник фонтанов в Петергофе научит правильно «считывать» раскиданные вокруг знаки и познакомит с аллегорическими значениями известных статуй. Театрализованное представление, которое пройдет 20 мая, посвящено 300-летию торжественного показа Петром Великим императорской резиденции.

    Император — один из главных героев представления. Он погрузит зрителей в прошлое, объяснит, чем Петергоф отличается от Версаля, и вспомнит, какие картины предпочитал показывать гостям. На сцене, специально выстроенной в центре Большого каскада, артисты Мариинского театра и их коллеги из других трупп создадут яркие исторические мизансцены. На Весеннем празднике организаторы впервые установили два дополнительных экрана для онлайн-трансляции происходящего на главной сцене.

    Фото: ГМЗ «Петергоф»
    ПоделитьсяПоделиться

    Вечер завершится торжественным пуском фонтанов и салютом над Большим дворцом. Вход на праздник — по билетам в Нижний парк. Начало в 13:00.

    6+

    Ольга Минеева

    Фото: ГМЗ «Петергоф»
    Фото: ГМЗ «Петергоф»

    По теме

    Фонтаны в ПетергофеПетергофФонтаны
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close