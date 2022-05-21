Петергоф под музыку и цветной дым запустил Самсона. Смотрите, как прошел Праздник фонтанов

В ГМЗ «Петергоф» прошел весенний Праздник фонтанов — большое театрализованное и музыкальное представление, главными моментами которого стали, конечно, запуск фонтанов и пиротехническое шоу над Большим дворцом.



Праздник — добрая традиция музея-заповедника, которая имеет символическое значение. В этом году фонтаны Петергофа уже работают с 23 апреля.

