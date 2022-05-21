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    Петергоф под музыку и цветной дым запустил Самсона. Смотрите, как прошел Праздник фонтанов

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    Фото: предоставлено ГМЗ «Петергоф»
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    В ГМЗ «Петергоф» прошел весенний Праздник фонтанов — большое театрализованное и музыкальное представление, главными моментами которого стали, конечно, запуск фонтанов и пиротехническое шоу над Большим дворцом.

    Праздник — добрая традиция музея-заповедника, которая имеет символическое значение. В этом году фонтаны Петергофа уже работают с 23 апреля.

    Но торжество, в этом году получившее название «Виват, Ассамблея!», — это еще и повод рассказать об исторических сюжетах в жизни Петергофа. Например, в этот раз праздник — как и многое в культурных учреждениях Петербурга в этом году — посвятили 350-летию Петра I, предлагая горожанам «из сегодняшнего дня взглянуть на свершения первого русского императора, понять их значение для современности».

    Автор: Elena Tarasenko/YouTube

    В празднике принимали участие студенты Санкт-Петербургского института культуры, танцевальные и театральные коллективы, солисты оперных театров города. Режиссер праздника — Дмитрий Соколов.

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    Напомним, в этом году входные билеты в Нижний парк Петергофа для граждан России стоят 600 рублей. В парки Александрии и Ораниенбаума в вечерние часы можно проходить бесплатно.

    Фото: предоставлено ГМЗ «Петергоф»

    © Фонтанка.Ру

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