Петергоф под музыку и цветной дым запустил Самсона. Смотрите, как прошел Праздник фонтанов

В ГМЗ «Петергоф» прошел весенний Праздник фонтанов — большое театрализованное и музыкальное представление, главными моментами которого стали, конечно, запуск фонтанов и пиротехническое шоу над Большим дворцом.
Праздник — добрая традиция музея-заповедника, которая имеет символическое значение. В этом году фонтаны Петергофа уже работают с 23 апреля.
Но торжество, в этом году получившее название «Виват, Ассамблея!», — это еще и повод рассказать об исторических сюжетах в жизни Петергофа. Например, в этот раз праздник — как и многое в культурных учреждениях Петербурга в этом году — посвятили 350-летию Петра I, предлагая горожанам «из сегодняшнего дня взглянуть на свершения первого русского императора, понять их значение для современности».
Автор: Elena Tarasenko/YouTube
В празднике принимали участие студенты Санкт-Петербургского института культуры, танцевальные и театральные коллективы, солисты оперных театров города. Режиссер праздника — Дмитрий Соколов.
Напомним, в этом году входные билеты в Нижний парк Петергофа для граждан России стоят 600 рублей. В парки Александрии и Ораниенбаума в вечерние часы можно проходить бесплатно.