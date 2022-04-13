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    Фонтаны в Петергофе заработают 23 апреля. Есть и нововведения

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    9 комментариев

    В Петергофе 23 апреля откроется летний сезон и начнут работать фонтаны. Информация об этом появилась на официальном сайте ГМЗ «Петергоф».

    С этого дня и до 16 октября фонтаны в Нижнем парке будут работать ежедневно с 10:00 до 19:45, парки — Нижний, Александрия, Ораниенбаум — будут открыты ежедневно с 9:00 до 20:00, сообщает администрация музея-заповедника.

    Впервые с начала пандемии для посещения будут открыты все музеи ГМЗ «Петергоф» (за исключением тех музеев, которые закрыты на реставрацию). Также с этого сезона посетители от 14 до 22 лет смогут оплатить Пушкинской картой входной билет во всех объектах музея-заповедника.

    Стоимость входного билета в Нижний парк для взрослых граждан составит 600 рублей, для учащихся — 450 рублей, в Большой Петергофский дворец — 600 рублей и 450 рублей. Это цена для россиян и граждан Евразийского экономического союза (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан). Повышение цен на билеты в музей-заповедник вызвало возмущение жителей.

    Ранее «Фонтанка» делилась кадрами технического включения фонтанов, которому не помешал весенний снегопад.

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    Комментарии (9)

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    Не пойду в этом году в Петергоф, лучше в Ораниенбаум съезжу, там тоже парк отличный. А в прошлом году в Петергофе в парк цены были немалые, льготы для пенсионеров отменили и часть парка была закрыта на реставрацию. Короче Петергоф становится совсем недоступным для пенсионеров.
    барагузова
    за 600 рублей будут сами на свои фонтаны смотреть. россияне не пойдут, туристов нету. фееричные!
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