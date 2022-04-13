Фонтаны в Петергофе заработают 23 апреля. Есть и нововведения

В Петергофе 23 апреля откроется летний сезон и начнут работать фонтаны. Информация об этом появилась на официальном сайте ГМЗ «Петергоф».
С этого дня и до 16 октября фонтаны в Нижнем парке будут работать ежедневно с 10:00 до 19:45, парки — Нижний, Александрия, Ораниенбаум — будут открыты ежедневно с 9:00 до 20:00, сообщает администрация музея-заповедника.
Впервые с начала пандемии для посещения будут открыты все музеи ГМЗ «Петергоф» (за исключением тех музеев, которые закрыты на реставрацию). Также с этого сезона посетители от 14 до 22 лет смогут оплатить Пушкинской картой входной билет во всех объектах музея-заповедника.
Стоимость входного билета в Нижний парк для взрослых граждан составит 600 рублей, для учащихся — 450 рублей, в Большой Петергофский дворец — 600 рублей и 450 рублей. Это цена для россиян и граждан Евразийского экономического союза (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан). Повышение цен на билеты в музей-заповедник вызвало возмущение жителей.
Ранее «Фонтанка» делилась кадрами технического включения фонтанов, которому не помешал весенний снегопад.