Фонтаны Петергофа запустили в день, когда навёрстывала упущенное зима

Зимней сказкой в разгар весны делится Государственный музей-заповедник «Петергоф». Нижний парк замело, но фонтанам это не помеха.
Видео с брызгами воды на фоне заснеженных пейзажей опубликовано 6 апреля в социальных сетях заповедника. До открытия фонтанов остаётся ещё более двух недель, но они уже работают.
Пока состоялось только техническое включение, которому не помешал весенний снегопад. Увидеть ансамбль во всей красе и погулять по знаменитым аллеям можно будет с 23 апреля.
Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, какую погоду ждать в середине весны.