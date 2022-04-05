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    Когда из Петербурга уйдёт зима? Александр Колесов комментирует «погодные санкции»

    Снег в апреле стал поводом для шуток о том, что даже весна наложила на Россию санкции. Есть ли в «зимних» осадках какая-то аномалия, когда в город придёт тепло и стоит ли дачникам опасаться половодья, «Фонтанке» рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

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    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
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    — Александр Михайлович, насколько характерна снежная погода в апреле для Петербурга?

    — Сегодня у нас по городу снежного покрова уже практически нет. Но если брать прошлые годы, то в 2018-м оставался ещё снежный покров, в 2017-м после 10 апреля пришло похолодание, выпал снег. Очень холодным был и 2013 год. То есть такая погода характерна для Петербурга.

    Очень много снега остается на территории Ленинградской области. В Выборге, Лодейном Поле, Тихвине по 50–60 сантиметров, в Сосново больше 40 сантиметров снежного покрова. Снег медленно сходит в связи с тем, что холодная масса практически постоянно стояла над нами, а прогрев был только за счет солнца в дневные часы.

    То, что сейчас наблюдается, — это влияние циклона. Циклон проходит, в тылу его понижение температуры, поэтому завтра ночью опять будут заморозки. Ночью ожидается –3 градуса, днём +2...+4. Осадки в виде снега.

    7 апреля ночью похолодает до –4 градусов, днём опять осадки в виде снега, слабоположительные температуры. На этой неделе самой теплой будет пятница, 8 апреля, днём в Петербурге ожидается до +10 градусов, но с дождем.

    — А холод ещё вернётся?

    — Мы попадем в теплый сектор циклона, скорее всего больше не будет так холодно, таких низких температур в ночные часы. В Ленинградской области несколько ночей подряд температура опускалась до –10, до –15 градусов. Такого уже не будет.

    — В Ленинградской области ещё лежит много снега, это норма?

    — Мы сейчас привязываемся к половодью, половодье ещё не началось. С 8 апреля с потеплением начнутся весенние процессы. Начнет разрушаться лёд, подниматься вода. Это все, особенно в отдельных районах, быстрее, чем норма. Именно для этих весенних процессов. Если брать длинный срок наблюдений, то половодье обычно начинается в более поздние сроки. Так что не задерживаемся.

    По температуре трудно сказать, все эти дни мы были ниже нормы. Пришел циклон, ушел циклон — это быстро меняющееся явление, и из года в год оно повторяется.

    — Из-за большого количества снега стоит ожидать сильных подтоплений?

    — Серьезного ничего не ожидается. Снега 10–50 сантиметров от привычных значений. Затапливаются наши стандартные места: Тихвин, Тосно, Любань. У нас в марте стоял антициклон, было солнечно, и все-таки снег постепенно уходил, подсушивало. До середины апреля снег не сойдет в Ленинградской области, потому что его много.

    — Ночные заморозки останутся?

    — Ночные заморозки останутся ещё и в третьей декаде апреля. Она будет самая теплая, +6–11 градусов, могут быть и теплее дни. Но все-таки вероятность отрицательных температур пока останется.

    Петербург, конечно, будет выделяться. Это очень теплая точка на территории Ленинградской области. Сами себя греем системой транспорта и тепловыми сетями. Если рядом в Сосново ночью было –16 градусов, то в городе –5 градусов. Это и есть разница.

    — Март 2022 года в Петербурге стал самым солнечным в XXI веке. А по температуре каким он был?

    — Средняя температура в марте была –0,3 градуса, в прошлом году — – 0,8 градуса, в позапрошлом — +2,2 градуса. Я не делаю акцента на этом, потому что это совершенно обычные значения. Например, в 2018 году средняя температура в марте была –4,4 градуса, а в 2013-м — –6,6 градуса.

    Интересно, что в этом году практически весь март не было осадков. В последние пять дней, когда пришел циклон, выпало 40% осадков от нормы. Но все равно месяц сухой вышел.

    — Можно ли сейчас говорить о погоде на майские праздники?

    — Разговор получится несерьёзным. Даже в тех краткосрочных прогнозах, которые мы можем посмотреть, а они неточные, данных сейчас ещё нет.

    У нас всегда 1 и 9 мая совершенно разные. Обязательно должна быть какая-то волна холода: когда она придет, пока непонятно. Конец месяца сейчас может быть очень жарким, постоянно будет 10–15 градусов тепла. А на майские будет попрохладнее, и всем покажется, что холодно. А по сравнению с сегодняшним днём, когда +2 градуса и снег идет, это уже совершенно другая погода. Все очень относительно. Так что давайте подождём.

    Беседовала Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

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    Комментарии (3)

    260965961
    Зима уже ушла) В моей округе все растения напряглись, что бы начать распускать почки)) У меня есть 2 кустика шиповника, которые на моих глазах вылупились из посеянных, вероятно, птицами (или какими-то другими животинками) семян, и выживают на газоне рядом с тротуаром Лиговского пр. Так вот эти 2 кустика гордо торчат из земли уже сантиметров на 30))) На фоне прошлогодней пожухлой травы вокруг))
    Zlayababka
    Выглянул в окно и написал? Можно и по-раньше прогнозы делать
    Alkaline
    "Снега 10–50 сантиметров от привычных значений." - как понимать эту речефразу?
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