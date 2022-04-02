«Вы отняли у народа культуру, красоту». Жители Петергофа возмущены ростом цен на вход в парки

Если сравнивать эти цены с ценами 2021 года , можно заметить, что раньше билет для российского гражданина стоил 450 рублей (иностранцы платили «полную» стоимость по 1000, в этом году — 1200 рублей).

В ГМЗ «Петергоф» 23 апреля начинается летний сезон, и вход, в частности, в Нижний парк и в Александрию станет платным. Согласно тарифной сетке 2022 года, обычный билет для российского гражданина с этой даты будет стоить 600 рублей. Есть льготный билет для учащихся 16–18 лет за 450. Дети, ветераны Великой Отечественной, Герои Советского Союза и России, а также инвалиды I категории проходят бесплатно.

Рост цен и в Александрии: раньше входной билет для российского гражданина стоил 200 рублей, теперь — 300. Также 300 рублей (вместо прошлогодних 100) будет стоить вход в Ораниенбаум.



В пресс-службе ГМЗ «Петергоф» «Фонтанке» подтвердили, что «цены повысились на все объекты».



Новый прайс-лист уже вызвал негодование местных жителей.



«Вы отняли у народа культуру, красоту», «Увы, культура пала ниже плинтуса», — писали одни в районной группе Петергофа в сети «ВКонтакте». «Фонтан на Торговой сделали, вот там и наслаждайтесь», — иронизировали другие. А третьи предлагали возвращаться к старой практике игнорирования центрального входа и поиска собственных.



Впрочем, участвовали в обсуждении и те, для кого подорожание — закономерная практика. И они отмечали, что в прошлом году, например, подорожания не было.



«Странно, что парки, пока они бесплатные (октябрь — апрель) пустынны и никому не нужны, — написал один из посетителей. — А вот повозмущаться оплатой — наше всё. Как будто там, где они сами работают, с клиентов денег не берут».

