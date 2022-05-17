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    Музеи

    В парки Александрия и Ораниенбаум гости смогут ходить бесплатно. Но только по вечерам

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    7 комментариев

    ГМЗ «Петергоф» установил часы свободного входа в парки Ораниенбаум и Александрия для местных жителей. Об этом 17 мая на пресс-конференции ТАСС рассказал врио генерального директора ГМЗ «Петергоф» Роман Ковриков.

    23 апреля в Петергофе начался летний сезон, и стоимость входа на все объекты выросла. Сейчас для россиян билет стоит 600 рублей, для льготников — 450. Музеи Петергофа можно посетить по «Пушкинской карте».

    Местные жители смогут погулять в парках Ораниенбаум и Александрия бесплатно последние два часа работы — с 18:00 до 20:00. Абонемент на посещение парка также позволит сэкономить на входе до 50%, рассказал Роман Ковриков.

    Льготный вход в эти парки для местных отменили ещё со времен начала пандемии. Также последние несколько лет Нижний парк Петергофа закрыт для свободного входа в вечерние часы.

    Врио гендиректора сообщил, что после многолетней реставрации в июле в Ораниенбауме откроется павильон «Катальная горка», «красивейший объект XVIII века, знаковый для Ораниенбаума», — сказал Ковриков. Он был построен в 1762–1774 годах по проекту архитектора Антонио Ринальди. В этом здании императрица Екатерина II проводила торжественные обеды и приемы. Сама катальная горка, протяженностью более полукилометра, не сохранилась.

    Ранее «Фонтанка» писала, что местные жители были возмущены повышением цен на вход в парки.

    UPD: Как уточнили «Фонтанке» в пресс-службе ГМЗ «Петергоф», вход в парки Ораниенбаум и Александрия в вечерние часы будет свободным для всех посетителей, а не только для местных жителей.

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    Комментарии (7)

    CaptainBalck
    как это барыги решили денег не брать ? что за щедрость ?
    Дежурный по объединению
    Так там и так вход бесплатный для местных. Ибо местные знают как бесплатно войти. :)
    VKuser13397217
    С коляской гуляла в парке Ораниенбаума, по 2 раза в день. А теперь где детей выгуливать?
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