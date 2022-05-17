В парки Александрия и Ораниенбаум гости смогут ходить бесплатно. Но только по вечерам

ГМЗ «Петергоф» установил часы свободного входа в парки Ораниенбаум и Александрия для местных жителей. Об этом 17 мая на пресс-конференции ТАСС рассказал врио генерального директора ГМЗ «Петергоф» Роман Ковриков.

23 апреля в Петергофе начался летний сезон, и стоимость входа на все объекты выросла. Сейчас для россиян билет стоит 600 рублей, для льготников — 450. Музеи Петергофа можно посетить по «Пушкинской карте».



Местные жители смогут погулять в парках Ораниенбаум и Александрия бесплатно последние два часа работы — с 18:00 до 20:00. Абонемент на посещение парка также позволит сэкономить на входе до 50%, рассказал Роман Ковриков.



Льготный вход в эти парки для местных отменили ещё со времен начала пандемии. Также последние несколько лет Нижний парк Петергофа закрыт для свободного входа в вечерние часы.

Врио гендиректора сообщил, что после многолетней реставрации в июле в Ораниенбауме откроется павильон «Катальная горка», «красивейший объект XVIII века, знаковый для Ораниенбаума», — сказал Ковриков. Он был построен в 1762–1774 годах по проекту архитектора Антонио Ринальди. В этом здании императрица Екатерина II проводила торжественные обеды и приемы. Сама катальная горка, протяженностью более полукилометра, не сохранилась.

