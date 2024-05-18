Бегуны перекроют дороги в центре Петербурга 19 мая

В связи с проведением полумарафона «ЗаБег.РФ» 19 мая на центральных улицах Петербурга будет ограничено движение.

С 00:00 19:00 до 16:30 будет прекращено движение по участку Малой Морской улицы от Вознесенского проспекта до Почтамтской улицы.



С 6:00 до 14:00 автомобилистам будут не рады на следующих улицах: