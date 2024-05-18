Бегуны перекроют дороги в центре Петербурга 19 мая

В связи с проведением полумарафона «ЗаБег.РФ» 19 мая на центральных улицах Петербурга будет ограничено движение.
С 00:00 19:00 до 16:30 будет прекращено движение по участку Малой Морской улицы от Вознесенского проспекта до Почтамтской улицы.
С 6:00 до 14:00 автомобилистам будут не рады на следующих улицах:
Адмиралтейская наб., Английская наб. от Сенатской пл. до Благовещенского моста, Университетская наб. от Кадетской линии до Биржевой пл., Университетская наб. в направлении от Благовещенского моста к Кадетской линии, Биржевая пл., Дворцовая наб.,
Кроме того, с 6:00 до 14:30 будут перекрыты Сенатская пл., Гороховая ул. от Малой Морской ул. до Адмиралтейского пр., Конногвардейский бульвар, Черноморский пер., Азовский пер., Керченский пер., Адмиралтейский проезд, Дворцовый проезд, а также Невский проспект от Малой Морской ул. до Адмиралтейского пр.