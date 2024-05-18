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    Бегуны перекроют дороги в центре Петербурга 19 мая

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    В связи с проведением полумарафона «ЗаБег.РФ» 19 мая на центральных улицах Петербурга будет ограничено движение.

    Фото: зебег.рф
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    С 00:00 19:00 до 16:30 будет прекращено движение по участку Малой Морской улицы от Вознесенского проспекта до Почтамтской улицы.

    С 6:00 до 14:00 автомобилистам будут не рады на следующих улицах:

    Адмиралтейская наб., Английская наб. от Сенатской пл. до Благовещенского моста, Университетская наб. от Кадетской линии до Биржевой пл., Университетская наб. в направлении от Благовещенского моста к Кадетской линии, Биржевая пл., Дворцовая наб., пл. Академика Лихачева, Мытнинская наб., Кронверкская наб., Петровская наб., Суворовская пл., наб. Кутузова, Воскресенская наб., Смольная наб., ул. Смольного, Лафонская ул., пл. Растрелли, Смольный пр., Конногвардейский пер. от ул. Якубовича до Конногвардейского бульвара, Биржевой проезд вдоль д. 4, наб. Макарова от Тифлисской ул. до Благовещенского моста, пр. Чернышевского от Шпалерной ул. до Воскресенской наб., Биржевой мост и Дворцовый мост.

    Кроме того, с 6:00 до 14:30 будут перекрыты Сенатская пл., Гороховая ул. от Малой Морской ул. до Адмиралтейского пр., Конногвардейский бульвар, Черноморский пер., Азовский пер., Керченский пер., Адмиралтейский проезд, Дворцовый проезд, а также Невский проспект от Малой Морской ул. до Адмиралтейского пр.

    Фото: зебег.рф

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