На севере Петербурга новый пожар, в паре километров от полыхающего склада

Еще один пожар разгорелся вечером 18 мая в Приморском районе Петербурга. Горит в районе новостроек.
Фото и видео пожара прислали читатели «Фонтанки», которые живут в новой части Приморского района. Огонь заметили между двумя домами, которые образуют собой ЖК «Верен Некст» на Парашютной улице, 79.
читатели «Фонтанки»
ГУ МЧС региона сообщает, что горит бесхозная постройка на площади 60 квадратных метров. Огонь локализован в 22.52. Информация о пострадавших не поступала.
Огонь на площади в 600 квадратных метров на Автобусной улице тоже локализован — пожары находятся примерно в двух километрах друг от друга.