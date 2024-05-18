Крупный пожар на севере Петербурга локализовали

Локализация пожара на Автобусной улице в Петербурге дана оперативном штабом на месте происшествия вечером 18 мая. Тушение на площади в 600 квадратных метров продолжается.
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О локализации сообщает пресс-служба ГУ МЧС города. Она была объявлена в 22.02 мск, через три с половиной часа после начала пожара.
Догорает здание, в котором складировали полиэтилен. Пожару присвоен повышенный номер сложности 1-БИС. Огонь охватил 600 квадратных метров, на 400 метрах обрушилась крыша.
Информация о том, что кто-то пострадал, в МЧС не поступала.
Обновление 20.30 мск:
В 22:28 отказ дополнительному номеру 1-БИС.