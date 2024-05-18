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    Крупный пожар на севере Петербурга локализовали

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    Локализация пожара на Автобусной улице в Петербурге дана оперативном штабом на месте происшествия вечером 18 мая. Тушение на площади в 600 квадратных метров продолжается.

    читатели «Фонтанки»

    О локализации сообщает пресс-служба ГУ МЧС города. Она была объявлена в 22.02 мск, через три с половиной часа после начала пожара.

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    Догорает здание, в котором складировали полиэтилен. Пожару присвоен повышенный номер сложности 1-БИС. Огонь охватил 600 квадратных метров, на 400 метрах обрушилась крыша.

    Информация о том, что кто-то пострадал, в МЧС не поступала.

    Обновление 20.30 мск:

    В 22:28 отказ дополнительному номеру 1-БИС.

    Справка

    Горит здание, которое занимает филиал производственного объединения имени Губкина. Его директор Александр Кауров отказался общаться с журналистами.

    Компания выпускает полиэтиленовые пленки с 1996 года, у нее 10 промышленных линий и суммарная производительность 35 тонн полиэтилена в сутки.

    Основное здание на Автобусной, 3, площадью свыше 11 тыс. квадратных метров, принадлежит ООО «Коломяги» (основной владелец ООО «СПИК», подконтрольное семье предпринимателя Сергея Бодрунова).

    Им, в свою очередь, управляет ООО «Монетная», директор которого Наталья Любивая отказалась комментировать ситуацию с пожаром.

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    Пожар на Автобусной улице
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