    Сейчас

    +25˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +25˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 23

    3 м/с, ю-з

    761мм

    30%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd90.99eur98.78

    Индия резко начала скупать алмазы из России

    2329
    15 комментариев

    В марте 2024 года Индия увеличила закупки российских алмазов более чем в два раза в годовом выражении — до 728 тысяч карат, пишут РИА Новости со ссылкой на индийский Минпромторг 19 мая.

    Рост закупок произошел на фоне выпадающих поставок из Бельгии и ОАЭ: экспорт упал на два миллиона и на 900 тысяч карат соответственно. Тем не менее крупнейшим экспортером Россия не стала: из ОАЭ поставили 7,3 миллиона карат, из Бельгии — 2,1 миллиона.

    Также сократился ввоз камней из США (в 3,7 раза, до 155 тысяч карат), Израиля (в 1,8 раза, до 110 тысяч карат), Ботсваны (-12%, 214 тысяч карат) и ЮАР (-2%, 255 тысяч карат). Вырос — из Канады и Китая.

    Еще в конце декабря 2023 года Евросоюз утвердил санкции в отношении российской алмазодобывающей компании «АЛРОСА». Также ЕС с 1 января 2024 года запретил ввоз непромышленных алмазов из РФ и изделий с бриллиантами. С 1 марта страны стали постепенно ограничивать импорт алмазов из России, а Минфин США запретил поставки камней.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК3
    СМЕХ7
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 15

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    15
    close