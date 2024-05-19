Индия резко начала скупать алмазы из России

В марте 2024 года Индия увеличила закупки российских алмазов более чем в два раза в годовом выражении — до 728 тысяч карат, пишут РИА Новости со ссылкой на индийский Минпромторг 19 мая.

Рост закупок произошел на фоне выпадающих поставок из Бельгии и ОАЭ: экспорт упал на два миллиона и на 900 тысяч карат соответственно. Тем не менее крупнейшим экспортером Россия не стала: из ОАЭ поставили 7,3 миллиона карат, из Бельгии — 2,1 миллиона.

Также сократился ввоз камней из США (в 3,7 раза, до 155 тысяч карат), Израиля (в 1,8 раза, до 110 тысяч карат), Ботсваны (-12%, 214 тысяч карат) и ЮАР (-2%, 255 тысяч карат). Вырос — из Канады и Китая.