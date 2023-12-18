ЕС утвердил 12-й пакет санкций против России

Евросоюз утвердил новый, 12-й пакет антироссийских санкций. Об этом 18 декабря говорится в официальном заявлении сообщества.
Пакет вступит в силу после публикации в официальном журнале ЕС.
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Евросоюз утвердил новый, 12-й пакет антироссийских санкций. Об этом 18 декабря говорится в официальном заявлении сообщества.
Пакет вступит в силу после публикации в официальном журнале ЕС.
Новость дополняется.
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